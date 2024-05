"Il flusso delle energie”, da Experience la mostra collettiva dedicata alle connessioni universali nell’arte

"Il flusso delle Energie. Connessioni Universali nell'Arte" è il titolo della mostra corale in programma a Palermo a partire da sabato 18 maggio nello spazio espositivo “Experience”, in via delle Croci 16. Protagoniste, le opere di trentuno artisti, provenienti da tutta l’Italia, sia astratte che figurative. “Vogliamo esplorare – afferma la storica e critica d’arte Leonarda Zappulla, curatrice dell’esposizione e ideatrice di “Experience” – le interconnessioni tra l’universo e l’essere umano, riflettendo sui flussi energetici del cosmo che influenzano la natura e l’umanità in maniera silente, con fenomeni come i ritmi circadiani, le maree e i cicli lunari”.



Le creazioni degli artisti, infatti, sono incentrate sulla relazione tra l’uomo e i quattro elementi: nello specifico, sull’influenza esercitata dalle energie cosmiche, in grado di plasmare non soltanto le percezioni sensoriali, ma anche le emozioni più intime e profonde. A esporre le loro opere saranno Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Marta Catellani MARTART, Lia Chia, Gentilia Conti, Chiara Conte, Andrea Di Marino, Marina Gatta, Maria Pia Gigliofiorito, Nadia Gistri, Vanna Laera, Morena Lanari, Rossella Marino, Francesco Mercadante, Maria Milici, Giuseppe Oliva, Giovanni Panzavolta, Imma Pegazzani, Adelina Pinzari, Angelo Maria Riocci, Davide Romano, Rodolfo Savoia, Cristiano Scano, Elena Schellino, Renata Storari, Agron Taga, Fabiana Tanzi, Gabriella Tornotti, Daniele Vincis e Mario Zammit- Lewis.



In occasione dell’inaugurazione, che si terrà il 18 maggio alle 18:00, Leonarda Zappulla presenterà la collettiva analizzando l’interplay dei cinque sensi attraverso le opere esposte e l’allestimento di un percorso sensoriale. “I partecipanti – spiega – si immergeranno in un mondo di colori, forme e texture che invitano a toccare, annusare, ascoltare, gustare e soprattutto vedere, attraverso le opere degli artisti coinvolti, il flusso delle energie cosmiche intorno a noi”. “Un’occasione – conclude – per avviare una riflessione sul posto che ciascuno occupa nell’universo”. La mostra, che prevede un ingresso libero e gratuito, sarà fruibile fino al prossimo 25 maggio. (Nella foto "Energie" di Fabiana Tanzi, acrilico su tela, cm 80x60)