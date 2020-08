Aperitivo, danza flamenco e jazz sotto le stelle: il weekend allo Stand Florio

Doppio appuntamento allo Stand Florio. Giovedì 20 agosto con lo spettacolo di musica e danza Flamenco “Duende…Le parole di Lorca”; venerdì 21 con Periscope per la rassegna “Jazz sotto le stelle”.

Emozionante ritorno allo Stand Florio del Flamenco e della sua musica. Accompagnata dal cajon, la percussione flamenca, la compagnia Coral Arte Flamenco Palermo, si ispira alle parole del poeta Federico Garcia Lorca, e lascia emergere ciò che il flamenco racconta: i moti dell’anima. Attraverso le parole del Poeta, che prendono forma e diventano pathos ed emozione con il “ baile flamenco” si trasmette al pubblico un sentimento, una passione, che deve in qualche modo arrivare al cuore, deve ferire come un pugnale, arrivare alle viscere: se questo avviene si verifica il “Duende” termine che Federico Garcia Lorca descrive come un potere misterioso che tutto il mondo sente ma nessuna filosofia spiega, un potere non un modo di fare, una lotta e non un pensiero, non è nella gola ma sale dall’interno, dalla pianta dei piedi per arrivare all’anima. Questo è ciò che lo spettacolo tra musiche e danza si propone di raccontare.

Tre diverse formule per partecipare all’evento:

Biglietto spettacolo e drink: € 15

Spettacolo e Aperitivo d’Autore (dalle 19.30 alle 21): € 25.00

Menu à la carte del nostro Ristorante Florio (dalle 20.30 alle 23.00).

Per il settimo appuntamento del festival "Jazz Sotto Le Stelle" si esibirà venerdì 21 agosto allo Stand Florio Periscope. Con un organico diverso dal solito, alle percussioni, il Periscope, storica band palermitana, attinge ad un repertorio orientato verso il mondo latino e latin jazz. Il progetto prevede, quale novità, il sassofonista Francesco Patti, tra i migliori talenti di nuova generazione ed è completato da Gabrio Bevilacqua al contrabbasso, Gaetano Presti alla batteria e dal pianista-cantante Toti Cannistraro.

