Fit walking for Ail, anche a Palermo la camminata contro leucemie, linfomi e mielomi

Torna per la quinta edizione #FitwalkingForAil, la camminata non competitiva promossa da Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e i mielomi, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

L'evento si terrà a Palermo, domenica 26 settembre, alle 9.30, al “Giardino Vincenzo Florio” (la villetta adiacente allo Stadio delle Palme). La quota di iscrizione prevista è di 10 euro. Nel luogo del raduno si potrà ritirare il kit di partecipazione arricchito, per i primi 50 sostenitori, dalla borraccia Ail Palermo Trapani "Vivi... e lascia vivere" e da una maglietta realizzata e donata per l’evento da Lo Bono Pubblicità e Comunicazione.

Alle 9.45 gli istruttori dell’Asd “Nordic Walking” faranno una breve lezione introduttiva, dove forniranno le informazioni fondamentali per approcciarsi correttamente all’attività sportiva proposta. La partenza è prevista alle 10.15; si camminerà in un circuito di circa 4 km, attraversando il Parco della Favorita per poi tornare al “Giardino Vincenzo Florio”.

