“Fisa bar”, lo spettacolo di Raffaele Scibilia al Lighea

Le atmosfere argentine del gipsy jazz passando attraverso il brasilian jazz e il latin jazz saranno protagoniste della serata di mercoledì 21 settembre che avrà inizio alle 20 al Lighea, in via del Quartieri 104. A trasformare i Giardini di Villa Lampedusa in un palcoscenico a cielo aperto sarà l’evento dal titolo “FISA Bar” offerto da Raffaele Scibilia con la sua fisarmonica.



Alla serata è abbinato un menu degustazione preparato per l’occasione dallo chef di Lighea, dando modo di scegliere tra terra e mare, ma anche alla carte per spaziare tra i tanti profumi e sapori della tradizione siciliana. L'evento è a numero chiuso e con prenotazione.