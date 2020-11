Libreria Macaione, Leonardo Domingo presenta i diari di guerra del padre Enrico

Venerdì 20 novembre dalle ore 18 sino alle ore 19.45, a Spazio Cultura Libreria Macaione, Via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare per un firma copie Leonardo Domingo per l'uscita della novità editoriale pubblicata da Edizioni Arti Grafiche Palermitane.

Il volume, curato da Vincenzo Nuccio, propone la fedele trascrizione dei Diari di guerra e di prigionia dell'ufficiale dei bersaglieri Enrico Domingo 1915 - 1918 (padre di Leonardo), una importante testimonianza storica della Prima Guerra Mondiale. L'opera editoriale ha la presentazione del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, il Generale Ottavio Renzi e dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, Roberto Lagalla.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18:30 sino alle ore 19:45. A dialogare, in collegamento sui social, saranno: Leonardo Domingo, Vincenzo Nuccio e l'editore Edoardo Lazzara. Tutti i lettori che desidereranno incontrare Leonardo Domingo, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.