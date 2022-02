"Tuo padre, mia madre, Lucia": dopo Sanremo Giovanni Truppi a Palermo per l'instore

Dopo la partecipazione a Sanremo, inizia il tour che porterà Giovanni Truppi nelle librerie La Feltrinelli di tutta Italia. L'evento è pensato per presentare "Tutto l'universo", un’antologia in cd uscita su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records Italy/Universal Music Italia che racchiude l’essenza artistica del cantautore napoletano e dei suoi dieci anni di musica.

Martedì 15 febbraio sarà a Palermo, alle ore 18.30 alla Feltrinelli di via Cavour, ma il cantante di "Tuo padre, mia madre, Lucia" sarà anche a Roma, a Napoli, a Firenze, a Bologna, a Milano e infine a Torino.

Se quello che Truppi ama fare è “immortalare attimi facendone canzoni”, questo disco si può leggere - o guardare - come una serie di fotografie che insieme tratteggiano a contorni netti il profilo del loro autore. Scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell’arco di un decennio nei quattro album di inediti, le quattordici canzoni contenute in "Tutto l'universo" affiancano e quasi circondano musicalmente Tuo padre, mia madre, Lucia, il brano presentato dal cantautore napoletano al 72esimo Festival della Canzone Italiana, di cui è uscito anche il video diretto da Francesco Lettieri.

Dopo le memorabili performance sul palco dell’Ariston con Tuo padre, mia madre, Lucia e con Nella Mia ora di Libertà, brano di Fabrizio De André interpretato in duetto con Vinicio Capossela e la partecipazione a sorpresa di Mauro Pagani, Giovanni Truppi sarà in tour con "Tutto l'universo" per tre date speciali - e uniche - che lo porteranno il 16 maggio nella sua Napoli (Teatro Trianon), il 22 maggio a Roma (Auditorium Parco della Musica) e il 31 maggio a Milano (Auditorium di Milano).