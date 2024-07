Angelina Mango arriva a Palermo per incontrare i fan e firmare le copie del nuovo album “Poké Melodrama”

Pronti per un evento imperdibile? Angelina Mango, la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia” e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, sta per incontrare i suoi fan a Palermo e firmare le copie del suo nuovo album “Poké Melodrama”.

Angelina Mango al Centro Commerciale Conca D’Oro

L’evento gratuito si terrà giovedì 18 luglio alle ore 17:00 presso il Centro Commerciale Conca D’Oro (via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963) e si svolgerà nella Piazza Eventi esterna del Centro, garantendo spazio per più fan in totale sicurezza.

Come partecipare con accesso priority

Per partecipare, è possibile accedere al firmacopie in modo prioritario seguendo questi passaggi:

iscrizione al Conca d’Oro Club: la registrazione è gratuita e necessaria per partecipare.

otterrete un codice univoco di prenotazione nella sezione eventi del club.

presentare il codice al personale addetto il giorno dell’evento per accedere all’area priority.

L’accesso priority vi permette di accedere al firmacopie prima degli altri partecipanti. Tuttavia, anche chi ha acquistato il disco al di fuori del centro commerciale può partecipare tramite accesso normale senza rischi o esclusioni.

Per ottenere l'accesso prioritario, e dunque iscriversi al Conca Club, è obbligatorio essere maggiorenni. I minori devono invece essere registrati da un genitore. L’area priority aprirà alle ore 13.00 di giovedì 18 luglio.

Come ottenere il codice univoco di prenotazione

Registratevi o accedete al Conca d’Oro Club.

Nel menù, selezionate la voce “Eventi”.

Cliccate su “Scopri” e selezionate il numero dei partecipanti (massimo 4), dopodiché cliccate su “Prenota”.

Cliccate nuovamente su “Scopri” e fate lo screen del codice da mostrare ad una hostess il giorno dell'evento.

Opzioni di partecipazione

Infine, è possibile scegliere tra diverse opzioni di partecipazione all’evento:

se siete registrati al Club, avete il codice di prenotazione e il cd, potrete partecipare al firmacopie e accedere all’area priority (assicuratevi di avere con voi il codice univoco di prenotazione).

Se non siete registrati al Club, ma avete il cd, potrete partecipare al firmacopie, ma senza l’accesso all’area priority (ricordate di portare il cd per l’autografo). Al contrario, non sarà possibile partecipare al firmacopie senza il cd.

Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccate qui. Non perdete l’opportunità di incontrare Angelina Mango e ottenere la vostra copia autografata di “Poké Melodrama”!