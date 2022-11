Una giornata dedicata ai fiori d'arancio e agli sposi: open day gratuito a Villa Dominici a Carini

Villa Dominici a Carini spalanca i cancelli della sua proprietà e accoglie le coppie di futuri sposi per celebrare l’amore e far conoscere la bellezza dei propri angoli e dei propri servizi. L’appuntamento per un aperitivo esclusivo si svolgerà sabato 12 novembre a partire dalle 18.

Le coppie di sposi interessate all’evento dovranno semplicemente compilare un format per la prenotazione gratuita e presentarsi per godere di un’atmosfera unica. A rendere perfetta la serata ci sarà una selezione dei finger food proposti dalla cucina firmata dallo chef Mario Puccio che organizzerà personalmente anche uno show cooking a tema. Non potranno mancare i vini scelti delle cantine amiche Tasca D’Almerita, Firriato, Funaro, Pellegrino e Baglio Oro.

Ospite speciale della serata Majorca Bridal che presenterà una selezione di capi scelti dalla nuova collezione dell’atelier “Flora” fondato dalla stilista Rinat Asher, designer israeliana, il cui brand rientra tra i più rinomati della haute couture sposa. Gli abiti Flora Sposa, infatti, combinano elementi classici a dettagli contemporanei, per conferire alla sposa che lo indossa - nel suo giorno più bello - un aspetto glamour e senza tempo.

“Siamo felici di poter utilizzare l’occasione del trunk show di Flora per aderire ad un evento così glamour - commenta Andrea Majorca, proprietario dell’atelier omonimo -. Metteremo in mostra alcuni fra gli abiti più belli della nuova collezione per dare alle future spose un’idea di ciò che potrebbero indossare”. Ad allietare l’atmosfera ci sarà anche la musica e la voce del chitarrista Riccardo Simoncelli, dal genere che mescola folk americano al British Pop passando dalla musica d’autore italiana.

Vincenzo Giambanco, patron di Villa Dominici, insieme alla moglie Angela, accoglieranno tutti gli ospiti e si occuperanno, insieme al loro staff della perfetta qualità del servizio, come per ogni evento organizzato nella location. “Siamo felici di poter organizzare un evento con le future coppie di sposi in un anno per noi speciale - spiega Giambanco -. La nostra attività in questa meravigliosa villa risalente a fine ‘700 dura, ormai, da oltre vent’anni. E’ nostra intenzione mettere a disposizione degli ospiti questa lunga esperienza per garantire loro serenità e certezze qualora volessero decidere di scegliere noi per festeggiare il loro giorno più importante”.

La villa si trova immersa in una grande azienda agricola formata da 9 ettari di terreno in cui si coltivano ulivi e si producono limoni biologici. All’interno dell’edificio si trovano tre sale ricevimenti e una grande corte che viene anche usata per allestire banchetti e aperitivi. “Un altro caposaldo della nostra azienda - spiega la signora Angela Randazzo - è il verde che consente di creare scenografie meravigliose per le feste e per fotoricordo. In particolare il lungo viale formato da 32 palme Washingtonia, la zona piscina attorniata da un grande prato all’inglese, ulivi e altre palme e il viale dei gelsi selvatici che usiamo per allestire i grandi buffet”.

A rafforzare la qualità dell’offerta agli sposi è la cucina interna alla villa firmata da quest’anno dallo chef Mario Puccio, vicepresidente dell’Associazione cuochi e Pasticceri Palermo, chef dell’Accademia Gambero Rosso e docente di Enogastronomia presso l’Ipsseoa Pietro Piazza di Palermo. “Il menù della cucina di Villa Dominici riservato agli sposi - dice Puccio - predilige le materie prime del territorio a partire proprio dai prodotti che mi offre la stessa azienda agricola come l’olio e i limoni, ma guarda anche con interesse all’esperienza culinaria regionale e internazionale”.