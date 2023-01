Depero mito presente, la mostra dopo tre mesi chiude: al Riso laboratori e apertura in notturna per il finissage

Ha raccontato l’universo Depero aprendo una finestra sul breve periodo passato in Sicilia e aggiungendo così una parentesi inedita agli studi dell’artista Rovereto e sulla sua attualità e influenza su arte, moda e design dagli anni Settanta a oggi. Ma è stata anche una delle mostre più visitate in Sicilia nel 2022: “Depero Mito Presente” negli oltre tre mesi di vita ha contribuito a triplicare le presenze a RISO - Museo d’arte Moderna e Contemporanea, che ha chiuso l’anno 2022 a 21.246 ingressi (nel 2021 erano stati 6.559). Promossa e organizzata dal Museo RISO diretto da sei mesi da Maddalena De Luca che ha curato il coordinamento generale, la mostra è nata in collaborazione con il MART di Rovereto.

Appassionati di Fortunato Depero e della corrente Futurista in tutte le sue sfaccettature, ma anche tante famiglie con bambini che hanno partecipato ai laboratori per varie fasce di età, sempre affollatissimi, e alle rassegne “Tutte le storie portano al museo" e "Viva le feste" che hanno coinvolto le scuole (quasi 200 classi), curati da CoopCulture (concessionaria dei servizi aggiuntivi).

Siamo all’ultima settimana di visite, la mostra chiuderà i battenti domenica prossima. E proprio in vista del finissage, è stata organizzata un’immersione a 360 gradi nel mondo colorato dell’artista: sabato (14 gennaio) il museo accoglierà i visitatori dalle 9 alle 23 (alle 22 ultimo ingresso), con biglietto ridotto a 2 euro dalle 18,30 alle 23. CoopCulture sta organizzando visite incluse nel biglietto. Questo il programma: alle 18.30 visita pensata per le famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni; alla fine i più piccoli potranno mettersi in gioco in un laboratorio creativo in stile futurista (durata 1 ora e 15 minuti). Alle 20 e alle 21 visite guidate di un’ora alla mostra, per raccontare e mettere in evidenza l’arte di Fortunato Depero, attuale e piena di spunti ancora oggi.

Si accede con il biglietto di ingresso al Museo Riso (6 euro; ridotto a 2 euro dalle 18,30 alle 23) fino ad esaurimento dei posti disponibili. Biglietti e prenotazioni su www.coopculture.it.

“Depero Mito Presente”, secondo il progetto curatoriale di Nicoletta Boschiero, ha messo in rilievo tre importanti interventi artistici di Depero: Balli Plastici, 1918; il Cabaret del diavolo, 1922 e, infine, la pubblicità in relazione al soggiorno dell'artista a New York nel 1928-30. Mostra nella mostra, una piccola ma preziosa appendice è dedicata al viaggio di Depero in Sicilia avvenuto nel 1926, ospite dell’amico Guglielmo Jannelli a Castroreale (oggi Terme Vigliatore). Di questi dieci giorni in provincia di Messina resta il manoscritto Vassoio Siciliano, in mostra, e tre lettere autografe indirizzate alla moglie Rosetta, in cui l’artista, in un primo tempo disorientato, restituisce alla fine un affascinante spaccato della vita quotidiana nell’isola. Da non perdere anche il famoso “Depero Futurista”, il libro imbullonato, considerato il primo “libro futurista”, pubblicato nel 1927 dall’amico di Depero, Fedele Dinamo Azari: il raro esemplare esposto proviene dalla preziosa collezione del barone palermitano Pietro Sgadari di Lo Monaco (1906-1957), acquisita nel 1981 dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana. Tramite un tablet, è possibile sfogliare e consultare digitalmente anche le interessantissime pagine interne, di solito non fruibili.

Sabato 14 gennaio: apertura straordinaria in notturna 18,30/23 (ingresso ridotto 2 euro).

Ingresso Museo Riso: 6 euro.

Visite guidate e laboratori: www.coopculture.it

