Dalle note jazz al blues, fine settimana in musica alla Galleria delle Vittorie

Fine settimana alla Galleria delle Vittorie tra musica strumentale, classica, jazz, bossa nova e blues, accompagnati da clarinetti, pianoforte e archi di ensemble veramente speciali.

Giovedì 18 agosto

Musica strumentale e d'ambiente per il mondo cinefilo, giovedì 18 Agosto, al Mak con Vincenzo Tusa. Arpeggi e soli di chitarra si intrecceranno giovedì 18 agosto al Mak MIxology, creando jingle floydiani carichi di verve classica e suoni new age. Un mix, quello che proporrà Vincenzo Tusa, chitarrista e compositore, che adotta elementi cognitivi e processi terapeutici, per un viaggio sonoro e psichedelico. Un' esperienza multisensoriale fatta di suoni, atmosfere e note.

Venerdì 19 agosto

Pianoforte e Clarinetto, venerdì 19 agosto alla Galleria delle Vittorie. Tornano a grande richiesta venerdì 19 agosto alla Galleria delle Vittorie, Silvia Leggio (pianoforte) e Domenico Calia (clarinetto), in arte il “Silvestri Duo”. Un duo che spazierà tra i capolavori dei compositori francesi del ‘900 mettendo in risalto un dialogo ricco e interessante tra pianoforte e clarinetto. Un repertorio che spazierà da Donizetti a Gershwin, evidenziando le loro capacità liriche nonché le caratteristiche estremamente virtuosistiche.

Sabato 20 agosto

Torna alla Galleria delle Vittorie il “Rètro Jazz Trio”. Jazz, blues, ma anche tanta bossa, insieme a brani originali frutto dell'elaborazione personale degli stessi artisti. Torna per allietare nuovamente il pubblico del Mak il "Rétro Jazz duo", composto da Sofia Ciringione (voce), Carlo Brucato (chitarra) e Amedeo Mignano (pianoforte). Musicisti palermitani già laureati in Jazz presso il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Domenica 21 agosto

Gli archi dell’Uk String Trio alla Galleria delle Vittorie. Capaci di stravolgere l’atmosfera attorno a loro proponendo un repertorio molto vasto, che va dalla musica di Haydn ai Beatles, sino al coinvolgente Tango di Bregovic. Saranno Mariya Matviienko e Sofiia Svyryd al violino e Nataliia Lykhoshvai al violoncello, in arte l’Uk String Trio, le ospiti della serata in programma domenica 21 agosto al Mak Mixology. Una performance, la loro, che si preannuncia ancora una volta magica.

Prenotazioni al tel. 091.6745668.