"Atlas Coelestis" e Alosi cult tour, fine settimana fra astri e musica a Villa Filippina

Un fine settimana tra astri e musica a Villa Filippina. Un atlante sonoro per esplorare il cielo quello che verrà offerto sabato 12 agosto a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18. Domenica 13 agosto sarà invece il turno della musica rock di Alosi per un evento firmato ModseasOn.



Sabato 12 agosto Atlas Coelestis



Un viaggio siderale che verrà offerto da Giovanni Renzo a partire dalle ore 20,30. Si tratta di composizioni musicali che come una sorta di esplorazione del cosmo disvelano un accattivante atlante sonoro. Giovanni Renzo, seguendo il Sidereus Nuncius, ricostruisce la mappa stellare della notte del 1610 quando Galileo osservò per la prima volta il cielo con il cannocchiale e trasforma quell’arabesco di stelle in una partitura nella quale gli astri rappresentano le note. Un viaggio siderale nello spazio ma soprattutto viaggio in ascolto delle loro profondità.

Vendita biglietti a cura di parcoticket.it



Domenica 13 agosto musica rock con Alosi



Ancora un evento firmato ModseasOn che porterà sul palco l’artista Alosi, al secolo Pietro Alessandro Alosi, uno degli artisti più interessanti della sua generazione. Penna visionaria e voce del duo Il Pan del Diavolo, coautore e collaboratore di vari artisti della scena rock e indipendente, come tre Allegri ragazzi Morti e Motta.

Ingresso free, esibizione ore 21,30



Saranno come sempre disponibili l’area giochi per i bambini e il bar Monsù, che sarà attivo dalle 20 per aperitivo e cena con deliziosi menù. Per prenotare un tavolo basta utilizzare il link https://

reservation.carbonaraapp.com/Italia/Palermo/MONSU-VILLA-FILIPPINA/



La prossima settimana Villa Filippina chiuderà per una breve pausa estiva, per riprendere alla grande giorno 25 agosto con il concerto di Nicolò Carnesi e continuare il 26 agosto con la musica offerta da ModseasON. Il primo settembre si parte con un evento del planetario: “L’opposizione di Saturno”, in occasione del periodo di massima vicinanza del pianeta alla terra. Poi a coinvolgere il pubblico saranno due spettacoli di cabaret: il 2 settembre con Rosario Terranova e il suo spettacolo “Figli degli anni 80” e il 3 settembre con Ernesto Maria Ponte in “3,2,1…Boomer!”.

Tutti questi eventi sono disponibili su www.parcoticket.it o direttamente in Villa. Il settembre di Parco Filippina proseguirà con due importanti eventi promossi dalla regione siciliana assessorato Attività produttive, che segneranno il proseguo del mese di settembre: 15/16/17 settembre “Sfincia, sfincione and friends” e 22/23/24 GustArte (a breve tutte le informazioni su questi appuntamenti che convolveranno aziende enogastronomiche e artigiane, con degustazioni, show cooking, spettacoli e laboratori per bambini).

A chiudere il mese di settembre un altro appuntamento all’esplorazione del profondo cielo il 30 settembre sarà infatti “La giornata di Galilei” nella quale sarà possibile ammirare la luna, Giove e Saturno.

La giornata sarà organizzata in due turni ore 11 e 12 per le osservazioni solari e 20,00/20,45/21,30/22,15 per quelle serali (alle quali chi acquisterà il ticket per il giorno potrà partecipare tornando in Villa).

I biglietti saranno disponibili sempre su www.parcoticket.it o al botteghino di Villa Filippina.