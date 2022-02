Serie C-Sicilia, finale Rugby Palermo-San Gregorio: in palio gli spareggi per accedere in B

Domenica 20 febbraio, presso l'impianto sportivo Fincantieri di via Calcedonio, zona Acquasanta, si svolgerà la finale del campionato di Rugby di serie C-Sicilia per accedere agli spareggi che porteranno alla promozione in serie B. A fare visita ai ragazzi della Rugby Palermo del coach Gioacchino La Torre sarà il San Gregorio (Catania). Sarà possibile assistere alla gara, l'ingresso è gratuito. Per accedere all'impianto bisognerà rispettare tutte le norme anti Covid in vigore per la visione degli eventi sportivi all'aperto. La gara inizierà alle ore 15. I ragazzi hanno bisogno del sostegno di tutti noi, tesserati, amici e simpatizzanti. Forza Rugby Palermo.

Gallery