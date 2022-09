E' morto Jean-Luc Godard, a Palermo una giornata di film per ricordare il padre della Nouvelle Vague

Con Jean-Luc Godard scompare uno dei principali protagonisti del cinema di tutti i tempi. Il cinema Rouge et Noir e il Supercineclub - che ha spesso ospitato i film del grande padre della Nouvelle Vague - rendono omaggio all'autore di pellicole indimenticabili che hanno acceso emozioni e passioni inestinguibili per tante generazioni.

Mercoledì 14 settembre, per ricordare Godard, proietteremo, in collaborazione con l'Institut français, uno dei più osannati "film di una mitica stagione": "Pierrot le fou", (Il bandito delle 11, 1965) con due interpreti iconici della Nouvelle Vague, Jean-Paul Belmondo e Anna Karina.

L'appuntamento alle ore 20:30 con la presentazione del direttore dell'Institut français Palermo Eric Biagi e dei registi Dieter Wieczorek e Silvia Maglioni & Graeme Thomson. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietti al prezzo del Supercineclub: 5 euro e 4 euro per gli under 30 e i titolari della card dell'Institut français.