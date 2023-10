"In den Gängen": il cinema del Goethe Institut porta in scena "Un valzer tra gli scaffali"

Giovedì 26 ottobre il primo film di "La deutsche vita" con due proiezioni alle ore 17 e alle ore 20.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il film In den Gängen (Un valezer tra gli scaffali) di Thomas Stuber (Germania, 2018, 125 minuti) è con Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth.

Dopo aver perso il lavoro, il timido e solitario Christian trova lavoro in un mercato all'ingrosso. Bruno, del reparto bevande, lo prende sotto la sua ala protettrice e diventa rapidamente un amico paterno. Gli mostra le regole e gli insegna pazientemente a manovrare il carrello elevatore. Tra le corsie del negozio, Christian incontra Marion. Il suo fascino enigmatico lo colpisce immediatamente. La macchina del caffè diventa il loro punto d'incontro abituale e i due iniziano a conoscersi. Ma Marion è sposata e i sentimenti di Christian per lei sembrano non essere corrisposti.

Christian diventa lentamente un membro della famiglia del mercato all'ingrosso e le sue giornate trascorse a guidare carrelli elevatori e a impilare scaffali hanno per lui un significato molto più profondo di quello che sembra, soprattutto quando un giorno Marion non torna al lavoro.