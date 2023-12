Al Cinema De Seta in scena Luis Buñuel per i film "alla maniera" di Franco Scaldati

Continuano con il terzo appuntamento i 4 film “alla maniera” di Franco Scaldati del "Dicembre Scaldati". Mercoledi? 13 dicembre alle 21 al Cinema De Seta, ingresso gratuito, e? la volta de“I Figli della violenza”, di Luis Bun?uel, il film preferito di Scaldati. “I Figli della violenza” e? vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes e inserito dall’Unesco nel Registro della Memoria del mondo. Il film e? un grande capolavoro Bunueliano che mette in scena la vita disperata dei delinquenti minorili che provengono da una bidonville messicana.

Una volta uscito dal carcere minorile, El Jaibo riprende il suo ruolo di capobanda di un gruppo di ragazzi di strada nelle baraccopoli di Citta? del Messico, determinato a trovare colui che l’avrebbe mandato in prigione. Scrive Julio Corta?zar del film: “L’idea generale di I figli della violenza non passa e non vuol passare per una secca denuncia. Bun?uel o l’antipatetismo. Qui i ragazzi muoiono per le bastonate e senza perdita di tempo, si perdono nelle viuzze senza altri averi che un talismano al collo e volutamente, affinche? noi sentiamo la nostra estraneita? responsabile”.