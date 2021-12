Filippo cannino trio e dj set di Francesco Mistretta al Dorian al Tasmira

Una band che unisce le anime di altre tre formazioni musicali. Filippo Cannino della That's all Band alla voce e alla chitarra, Mariano Tarsilla della Bubas band al basso e Salvo compagno degli Akkura alle percussioni sono le anime del concerto di venerdì 3 dicembre al Dorian a Tasmira, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra la pizza o il menù alla carta. In sala potranno entrare fino a 150 persone. Alle 22 salirà sul palco il Filippo Cannino trio, che suonerà brani di pop internazionale e soul.