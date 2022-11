Figlie, sul palco del Cineteatro Lux la nuova commedia brillante di Orazio Bottiglieri

Sabato 3 dicembre alle ore 21.30 e domenica 4 dicembre alle ore 18.30, arriva sul palco del CineTeatro Lux, via Francesco Paolo Di Blasi 25, una nuova commedia brillante "Figlie".

Orazio Bottiglieri torna a scrivere una commedia che narra di sentimenti, cuore e amore non dimenticando mai l'ironia e la voglia di sorridere per far trascorrere delle serate emozionanti e divertenti al pubblico che torna finalmente a teatro. Tutti sogniamo di poter avere un panierino, un cestino a casa dove nel momento in cui arrivano le nostre figlie viene posato l'amato cellulare.

"Figlie" racconta il difficile rapporto tra un padre e le proprie figlie, un racconto di contenuto che in chiave ironica vuole presentare un messaggio a dei giovani che al di là del mondo che li circonda hanno dei valori, amano la famiglia e si aggrappano a questa nei momenti di difficoltà.