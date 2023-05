Figlie delle muse, all'oratorio di San Lorenzo un reading musicale dedicato alle donne

Un reading che unirà musica, danza e teatro, realizzato da sei donne e rivolto a tutte le donne, è il mix dell’evento "Figlie delle muse", inserito all’interno del programma della Settimana delle Culture, che avrà luogo venerdì 19 maggio, alle ore 21, all’Oratorio di San Lorenzo, in via Immacolatella 5, a Palermo.

Le protagoniste di questo spettacolo sono: Emanuela Fai (cantante e musicista), Stefania Matta (danzatrice), Francesca Picciurro (attrice e autrice), Mari Salvato (compositrice, pianista e fisarmonicista) e Annalisa Scalia (violinista), dirette da Claudia Puglisi (regista e autrice).

Il reading Figlie delle Muse è un vero e proprio viaggio, accompagnato da musiche inedite attraverso testi di donne che hanno portato in alto il ruolo del genere femminile nella storia. Il percorso per la parità dei diritti fra uomo e donna, cominciato secoli fa, però, non si è ancora concluso, e la stessa storia ha provato più volte a cancellare le tracce dell’ingegno delle donne e della loro visione del mondo.

“Queste tracce, noi le abbiamo cercate e trovate - spiegano le protagoniste del reading - ascolteremo le parole della sacerdotessa e poetessa Enheduanna, vissuta oltre 4.000 anni fa, della greca Saffo, della rivoluzionaria Christina de Pizan, della storiografa Anna Comnena e di Moderata Fonte, sociologa ante litteram, tutte accompagnate da canti e musiche nati proprio per loro. In questo nostro viaggio non possiamo non considerare quello che sta accadendo attualmente in Iran. La Rivoluzione che si sta combattendo al grido di: ‘Donna, Vita, Libertà’ ci tocca da vicino, poiché, che ne siamo consapevoli o meno, ‘ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le altre’ (Maya Angelou)”. Un lavoro, insomma, dedicato alle donne e alla loro capacità di illuminare il mondo.