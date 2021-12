Tre presepi viventi, un mercatino e un'area giochi per bambini: arriva Natale insieme alle zie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione delle festività l’associazione Altra di Tommaso Natale dedica una giornata interamente ai bambini, con attività ludiche, educative ed interattive in tema natalizio. L’iniziativa, dal titolo "Natale dalle zie 2021", si svolgerà il 27 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 presso i locali dell’associazione di piazza Rossi 19.

"Nonostante le avversità riscontrate sul territorio l’associazione Altra - afferma la presidente Bianca Mazza - ha avuto il coraggio di portare avanti il progetto, grazie anche al supporto del vicepresidente della VII circoscrizione Fabio Costantino". L’iniziativa sarà animata da cori di Natale, da tre presepi viventi, uno dei quali in chiave moderna, curato dai ragazzini più grandi.

Sarà allestito anche un mercatino, dove verranno esposti i lavoretti creati dai più piccoli. Inoltre sarà possibile scattare la fotografia con Babbo Natale e ritirare un apposito calendario. La manifestazione si avvale anche della partecipazione dell’associazione Masterset Italia che curerà, grazie alla collaborazione dei propri soci, la realizzazione di un paesaggio urbano in scala, per ribadire l’importanza di una corretta urbanizzazione al fine di evitare possibili ripercussioni sull’ambiente.

Il progetto sarà accompagnato dalla presenza di trenini e automobiline in scala per far riscoprire ai più piccoli i giochi tradizionali. L’evento è stato finanziato dal Comune di Palermo grazie ai fondi messi a disposizione con il progetto "Natale insieme 2021". L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il 338.3906398.