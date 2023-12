La magia delle feste avvolge la città: tutte le fiere e i mercatini di Natale da non perdere a Palermo

Nel Nord Europa incarnano scenograficamente l'ideale della festa. A Palermo ci si prova e non sono da meno. Sono infatti diversi i mercatini, i villaggi e le fiere di Natale. Che abbiano renne, alberelli o cascate di neve, animano per un mese intero la città. Colore, divertimento, artigianalità e shopping tutto da scoprire.

Clicca qui per segnalare un mercatino o una fiera di Natale

Articolo in aggiornamento

I mercatini in centro

I classici mercatini di Natale, dove trovare prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche, i classici torroni profumati, addobbi natalizi e giochi, per la prima volta si spostano. La Soprintendenza ha deciso di non concedere permessi per piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo, così Confesercenti, Confartigianato e Artigianando hanno così dovuto scegliere altri spazi: ecco che infatti rivivranno piazza Sant’Oliva, piazza San Francesco Di Paola e piazzetta Flaccovio, l'intero tratto di via Magliocco e sotto i portici di piazzale Ungheria.

Il New Christmas Village di Villa Filippina

A Villa Filippina c'è il New Christmas Village, un appuntamento che arricchisce l’offerta del capoluogo siciliano per le festività natalizie per cittadini, turisti e abitanti della provincia di Palermo. Un evento speciale - tra alberi di Natale, luminarie e cieli stellati - dove, oltre al tradizionale abito rosso, Babbo Natale indosserà i pattini a lamina e sbarcherà, sacco in spalla, nel parco a tema della villa settecentesca, dove sarà allestita una pista di pattinaggio ecosostenibile su ghiaccio sintetico.

La fiera "Artisticamente" a Palazzo Pantelleria Varvaro

Anche quest'anno ritorna a Palermo con una nuova edizione "ArtisticaMente", la fiera di artigianato e del regalo di Natale. A Palazzo Pantelleria Varvaro sarà una vetrina dove artisti provenienti da tutto il territorio siciliano presenteranno le proprie creazioni. Ci saranno tantissime idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche: oggettistica, borse, gioielli, abbigliamento, dolci, pittura, articoli per bambini, cosmetici e tanto altro ancora.

Il mercatino solidale a Partanna Mondello

Il Movimento Cristiano Lavoratori, circolo di Partanna Mondello, organizza una fiera di beneficenza per aiutare le famiglie meno fortunate. Saranno esposti oggetti natalizi realizzati dal riciclo della plastica raccolta in alcune case che hanno aderito all'iniziativa. sociale.