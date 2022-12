Palermo e la magia del Natale: tutte le fiere e i mercatini della città da non perdere

Alcuni si trovano in Europa e sono la quintessenza dello spirito natalizio. Altri si possono visitare a Palermo senza essere da meno. Clima festoso e possibilità di gustare alcune delle più tipiche specialità natalizie: sono i mercatini di Natale che, insieme alle fiere, per un intero mese animano la città di colore, divertimento, artigianalità e shopping. (Articolo in aggiornamento)

Per segnalare un mercatino o una fiera di Natale manda una mail a redazione@palermotoday.it

Natale in centro, la fiera al Politeama

Torna al Politeama la fiera natalizia "Natale in centro" organizzata da Artigianando. Saranno trenta le casette in perfetto stile nord Europa, decorate a tema e con luci colorate, che verranno allestite nella piazza, ognuna delle quali sarà dedicata a un prodotto artigianale rigorosamente fatto a mano o a un prodotto legato alla gastronomia del territorio siciliano.

Fiera e lunapark a PalaGiotto

Idee per la casa, oggettistica, hobbistica, prodotti dell’artigianato locale. Al PalaGiotto con Natale in fiera sarà possibile vivere la magica atmosfera natalizia e fare i propri acquisti in occasione delle festività. Luci, addobbi e tante idee regalo e anche un grande lunapark con attrazioni per i più piccoli.

Il villaggio di Natale a Villa Filippina

In occasione del Natale il parco Villa Filippina si trasforma in un grande villaggio natalizio con un giardino d’inverno. Lì sarà ospitata una fiera di prodotti e abiti vintage e di artigianato, oltre al salotto di Babbo Natale, laboratori creativi e gonfiabili per i bambini nell'area dedicata al parco giochi.

Mercatino enogastronomico al Don Bosco

Torna al Don Bosco Ranchibile la seconda edizione della fiera natalizia “Verde Natale” dedicata alle identità e prodotti tipici della Sicilia. In esposizione, con possibilità di acquistare, produzioni e specialità enogastronomiche tipiche locali (sarà possibile anche degustarle), piante e fiori della Sicilia.