Sposa del Mediterraneo: la fiera del wedding torna al Palagiotto

Un salone dedicato ai futuri sposi, dove è possibile trovare tutto quello che serve per il giorno più bello. Dopo il successo delle passate edizioni, “Sposa del Mediterraneo” organizzata da Mediexpo di Massimiliano Mazzara, torna per stupire ancora una volta tutte le coppie di futuri sposi con le novità e le tendenze 2023-2024.

La Fiera, specializzata nel settore, sarà inaugurata al PalaGiotto sabato 30 settembre e rimarrà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino a domenica 8 ottobre. All'interno della fiera, in un ambiente raffinato ed elegante, saranno presenti aziende leader del settore wedding che offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata delle tendenze del momento e di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio. I futuri sposi potranno essere guidati nelle scelte e nell’organizzazione del loro matrimonio.

Per l’occasione, il centro fieristico PalaGiotto in piazza Chinnici si trasformerà in un grande salone espositivo dell'arredo, corredo e servizi per gli sposi. Abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto e carrozze d’epoca, agenzie di viaggio.

I futuri sposi troveranno tutto ciò che serve per organizzare al meglio il giorno del matrimonio. E accanto alle aree espositive, spazi dedicati a sfilate di abiti da sposa e cerimonia. Un traguardo sognato e tanto desiderato, che molti vogliono festeggiare in grande stile, è anche l’arrivo della maggiore età. Anche quel giorno può essere indimenticabile se ci si affida agli esperti del settore. Anche loro saranno presenti alla Fiera del PalaGiotto. I 18 anni del resto sono il primo grande salto per diventare adulti e vanno celebrati nel modo migliore per sottolineare l'importanza dell'occasione. All’interno della Fiera la rassegna Il mio primo 18esimo. Ingresso gratuito. Tutti i giorni dalle 16 alle 23. Sabato dalle 16 alle 24.