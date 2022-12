Fiera del regalo di Natale a Palazzo Pantelleria Varvaro: dall'oggettistica al vintage

Il 17 e 18 dicembre a Palazzo Pantelleria Varvaro a Palermo si terrà la Fiera del regalo di Natale, un evento strepitoso dove troverete tanto artigianato ma anche tante idee regalo come oggettistica, borse, gioielli, ceramiche, vintage e tanto altro ancora. Da non perdere lo show cooking della maestra pasticciera Lidia Calà della pasticceria "Dolce Incontro" che preparerà per voi dei dolcetti di pasta reale, presidio Slow Food, con degli assaggi gratuiti. Per gli amanti dell'arte possibilità di visite guidate al palazzo e zone limitrofe (info guida turistica Anna Maria Alaimo), mentre per i più piccoli gadgets in omaggio con i vostri acquisti. L'ingresso è gratuito.