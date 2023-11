OrientaSicilia: la XXI edizione della Prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale

Al via a Palermo la prima Manifestazione del Sud Italia dedicata all'Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale della Sicilia. Dal 14 al 18 novembre prende il via la XXI Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, organizzata dall'Associazione ASTER.

Come dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Quest’anno più che mai, siamo felicissimi di inaugurare i lavori della XXI Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia. Riaprire il PAD. 20 della Fiera del Mediterraneo è stata un’impresa lunga e faticosa ma ci siamo riusciti! Ringraziamo il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto LAGALLA, per il suo tempestivo ed efficace intervento al fine di rendere disponibile per la Manifestazione OrientaSicilia 2023 il Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Ringraziamo l'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Dott. Giuliano FORZINETTI e l’Assessore alla Rigenerazione e Lavori Pubblici Salvatore ORLADO per aver predisposto tutti gli interventi necessari al fine di rimettere in funzione il PAD. 20. Un ringraziamento speciale va al Vice Capo di Gabinetto Dott. Alessandro FOLLARI per l’intensa passione e competenza professionale e per la forte determinazione messa in campo per coordinare il lavoro di tutti. Ringraziamo, altresì, Ughi e Nunziante - Studio legale per l'alta professionalità prestata nell'assistenza legale, con gli avvocati Andrea MAREGA e Giuseppe COCO per sciogliere i numerosi nodi burocratici presentatisi lungo il percorso. Un grazie speciale al Dott. Dario D’ALESSANDRO, Consigliere di Direzione ASTER per il suo prezioso contributo costantemente prestato per la risoluzione dei problemi. E infine, non per ultimo, un grazie di cuore all’Ing. Nicola CIPOLLA che con elevata competenza professionale, passione e coraggio è riuscito a compiere il miracolo!”.

Anna BRIGHINA, Presidente Associazione ASTER e Coordinatore della Manifestazione

Offerte formative e prospettive occupazionali

Come ogni anno, saranno numerosissime le Università e le Accademie Italiane ed Estere pronte ad accogliere migliaia di ragazze e ragazzi siciliani per presentare loro le proprie offerte formative e le prospettive occupazionali offerte dai loro corsi di laurea. OrientaSicilia - ASTERSiclia, prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale, è un Evento apprezzato a livello nazionale e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni che ogni anno oltre a concedere il loro Patrocinio partecipano attivamente. Quest’anno saranno presenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale, l’Esercito Italiano, la Marina Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno e la Delegazione del QUÉBEC in Italia per fornire informazioni sulle università del Québec ed i loro programmi.

Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Siamo ben lieti di annunziare che la XXI Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia si pregia della Medaglia del Presidente del Senato della Repubblica. Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello Stato, manifesta ancora una volta la vicinanza delle Istituzioni al nostro lavoro. La politica non deve soltanto risolvere problemi ma anche elaborare strategie efficaci di crescita per tutto il corpo sociale. In tal senso, strategica è la formazione dei giovani. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. Lavorare affinché i nostri ragazzi possano trovare il loro spazio e mettere a disposizione di tutti i loro talenti con passione e responsabilità è per tutti noi un servizio pubblico”.

L’edizione del 2023 si pregia del Patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regione Sicilia, della Regione Siciliana Presidenza e del Comune di Palermo.

Centro di Orientamento Permanente ASTER

Sempre più successo sta riscuotendo il Centro di Orientamento Permanente ASTER, per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, laziali, pugliesi e lombardi. Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati sino alla scelta definitiva. Per permettere, infatti, agli studenti di maturare scelte autentiche e consapevoli, l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti appositamente studiati che gli consentono di svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della partecipazione diretta agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi. Tra i tanti servizi, grande successo va sempre più riscuotendo lo “Sportello di Orientamento ASTER”. Nella filosofia di ASTER la Fiera è, infatti, solo il primo momento. “È fondamentale - afferma il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina - che i ragazzi giungano alla scelta universitaria in modo consapevole e maturo, dopo un attento percorso di discernimento che non può escludere né la conoscenza del panorama formativo, oggi sempre più vasto e specialistico, né la piena conoscenza di se stessi ossia delle proprie attitudini, passioni, desideri… quest’ultima oggi è di fondamentale importanza. Solo chi ha la fortuna di saper scegliere cosa veramente vuole diventare potrà raggiungere traguardi di alta professionalità. Noi dell’Associazione ASTER ci proponiamo come guide e compagni di viaggio in questo difficile percorso che è la crescita e la preparazione in vista della professionalizzazione: per questo ci sentiamo chiamati a migliorare anno dopo anno e a non fermarci mai in questa meravigliosa avventura che è l’Orientamento!”.

Conclude il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Ringraziamo le Istituzioni per la concessione del Loro Patrocinio alla XXI Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, riconoscimento autorevole del valore eminentemente politico oltre che culturale delle nostre Manifestazioni che concorrono a costituire e alimentare il tessuto civico del paese, lavorando nel delicato e prezioso ambito dell’orientamento delle nuove generazioni. Ringraziamo i Dirigenti Scolastici e i Docenti Referenti per l’Orientamento di tutta la Sicilia che, ancora più numerosi quest’anno, hanno accolto il nostro invito con rinnovato e assiduo impegno… quello tutto Siciliano! A loro va un ancor più sentito ringraziamento per la fedeltà che hanno riconfermato al Progetto Orientativo - Educativo ASTER. È anche grazie al loro costante impegno che è possibile continuare a realizzarlo! Ringraziamo i tantissimi Espositori, che da 21 anni ci accompagnano, regione dopo regione, in questo grande Progetto di Orientamento Permanente ASTER che grazie a loro ci impegniamo ad ampliare, innovare e perfezionare”.

OrientaSicilia - ASTERSicilia articola in un unico Evento la “Fiera dell’Università e dei Mestieri” (14-16 novembre) a esclusivo beneficio dei ragazzi che frequentano le ultime classi degli Istituti Superiori della Sicilia, e la “Fiera della Scuola Media” (17-18 novembre) per una scelta consapevole e maturata degli studi secondari.