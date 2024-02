Torna Opificia, la fiera dell'artigianato stavolta è allo Spazio Noz dei Cantieri Culturali

Si svolgerà all’interno dello Spazio Noz (Nuove Officine della Zisa), ai Cantieri Culturali alla Zisa (Via Paolo Gili 4, Palermo), sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle 10 alle 20 (ingresso gratuito) la mostra mercato “Opificia ai Cantieri”, fiera dedicata all’artigianato e al vintage organizzata dall’Associazione Artigianando.

All’interno del nuovo e ripristinato Padiglione 20 (alla fine del viale principale a sinistra, con ampio parcheggio gratuito) saranno diverse le postazioni con artigiani che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, vinili, e tanto altro. Sempre all’interno saranno organizzati anche diversi laboratori creativi e workshop curati dagli artisti Vincenzo Raimondo e Daniela Verduci che intratterranno gratuitamente i bambini in maniera giocosa e divertente.

Opificia nasce nel 2019 da un’idea di Luca Tumminia, organizzatore e presidente di Artigianando che dichiara: "Opificia in breve tempo è diventato uno degli eventi più importanti che organizziamo. Per questa edizione - continua - abbiamo pensato di presentarla in una nuova veste, partendo proprio dal luogo che la ospita: lo straordinario spazio Noz, per cui ringrazio l’intero staff e in particolar modo Luca Cumbo, responsabile dell’intera area. All’interno dei Cantieri respiri arte e percepisci la creatività a ogni angolo, quindi, ho pensato che fosse il luogo giusto per “Opificia”. Questa fiera - conclude - sembra essere stata pensata per questo luogo".

"Nuove Officine Zisa - dichiara invece Alessia Coppolino, responsabile comunicazione Noz - è un progetto ideato dal Cresm ed è un hub produttivo di lavoro, formazione, cooperazione e sperimentazione. Dal 2021 si trova all'interno del pad. 20 dei Cantieri Culturali alla Zisa ed è diviso in due grandi aree: una dedicata alle officine (falegnameria, ceramica e bioedilizia, elettronica) e l'altra è un grande openspace performativo e di ristoro con una zona bar e cucina, coworking, eventi e mostre. Esiste anche uno sportello informativo per la promozione della cultura d'impresa sociale. A supporto delle officine - continua - lo spazio performativo offre la possibilità di organizzare eventi socioculturali e la comodità di un luogo situato in centro ma senza alcuna difficoltà di parcheggio. Tutti questi vantaggi hanno consentito di instaurare delle collaborazioni in maniera del tutto spontanea, come quella con l'associazione Artigianando, con la quale giorno 2 e 3 marzo inaugureremo Opificia, che per la prima volta si svolgerà al Noz e che siamo certi si svolgerà in un clima collaborativo e stimolante".