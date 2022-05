In città torna di scena l'artigianato, a Palazzo Asmundo la nuova edizione di Opificia

L’associazione Artigianando, dopo lo strepitoso successo dell’edizione del 2 e 3 aprile scorso svoltasi a Villa Pottino, prosegue con la particolare mostra mercato itinerante all’interno dei palazzi e delle ville nobiliari della città di Palermo: Opificia, che dal 2019 rappresenta un punto di riferimento in città.

Questa volta la manifestazione farà tappa a Palazzo Asmundo, il meraviglioso palazzo museo di via Pietro Novelli 3 (di fronte la cattedrale di Palermo) che sabato 14 e domenica 15 maggio, a partire dalle 10 fino alle 20 (ingresso libero) ospiterà trenta spazi con artigiani provenienti da tutta la Sicilia. Si troveranno vere e proprie particolarità, dalle ceramiche artistiche a quelle create con la tecnica Raku, dalle borse fatte a mano agli accessori per donna da indossare, dai vestiti sartoriali al vintage e tanto altro. All’interno del palazzo ci sarà anche la possibilità di poter pranzare o cenare sotto gli affreschi, gustando diverse prelibatezze, soprattutto quelle legate al territorio, grazie all’Asmundo bistrot.

Un’altra delle caratteristiche di Opificia è quella di far conoscere edifici storici e di farli visitare gratuitamente. In questo caso gli avventori potranno ammirare uno tra i più antichi palazzi nobiliari della Palermo barocca, risalente al 1615, all’interno del quale si trova un museo che ospita interessanti e varie collezioni: quella delle mattonelle devozionali e di censo, dense di storia e di messaggi iconografici legati ai più venerati Santi di Sicilia, una ricca collezione di porcellane, per la massima parte ottocentesche, una collezione di armi di diverse tipologie, tra cui armi in asta, armi da botta, cannoni, fucili di vario tipo, pistole e rivoltelle, fiasche da polvere, scudi, arnesi vari. Interessanti e di elevato livello artistico sono invece una esposizione di cartoline d’epoca, alcuni componenti d’arredo, come cassapanche maritali, quadri, merletti e ricami e, ovviamente, gli affreschi del noto pittore siciliano del '700 Gioacchino Martorana.