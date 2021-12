Opificia Christmas Market, a Villa Pottino la fiera dedicata al Natale e all'artigianato siciliano

Il Natale è uno dei periodi dell’anno più attesi. Le città si vestono di nuovi colori, le piazze vengono decorate e alberi di natale e luminarie rendono l’atmosfera più romantica. Nelle vie del centro si allestiscono diverse fiere con articoli di ogni genere, dolciumi e prodotti gastronomici.

L’Associazione Artigianando in occasione dei festeggiamenti del Natale 2021, raddoppia i sui appuntamenti: oltre alla fiera Natale in centro, di via Emerico Amari, presenta una fiera all’insegna dell’eleganza e lontano dalla vita frenetica della città. Si svolgerà infatti all’interno di Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo 28, sabato 11 e domenica 12 dicembre, dalle 10 alle 20 (Ingresso gratuito contingentato secondo le vigenti regole sanitarie) “Opificia Christmas Market”, una fiera dedicata al Natale e all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage.

Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli, ceramiche artistiche dipinte a mano, oggettistica sacra, presepi, sfere natalizie decorate e tanto altro. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km0, grazie a uno spazio dedicato ai produttori. Per gli amanti del verde invece, un’intera area espositiva sarà dedicata alle piante.

"Quest’anno con lo staff organizzativo - dichiara Luca Tumminia, organizzatore e Presidente di Artigianando - abbiamo deciso di offrire ai cittadini diverse possibilità. Non tutti amano la vita frenetica del centro città preferendo posti più tranquilli. Villa Pottino dà questa opportunità: è un luogo magico di suo - continua - ed è perfetta per accogliere una fiera natalizia con le sue atmosfere". Per informazioni potete consultare il sito internet www.aartigianando.it.