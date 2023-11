Natale a Villa Pottino, in mostra la fiera Opificia dedicata ai regali e all'artigianato

L’associazione Artigianando, in occasione dei festeggiamenti del Natale, presenta una fiera all’insegna dell’eleganza e lontano dalla vita frenetica della città. Si svolgerà infatti all’interno degli eleganti saloni di Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo 28, sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle 10 alle 20, la fiera “Opificia” interamente dedicata al Natale e all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage.

Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli, ceramiche artistiche dipinte a mano, oggettistica sacra, presepi, sfere natalizie decorate e tanto altro. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km0, grazie a uno spazio dedicato ai produttori.

"Quest’anno, con lo staff organizzativo - dichiara Luca Tumminia, organizzatore dell’evento e Presidente di Artigianando - abbiamo deciso di ritornare a Villa Pottino con l’edizione natalizia di Opificia, una mostra mercato apprezza non solo dal pubblico. Diverse, infatti, sono state le richieste, e dunque le adesioni, di partecipazione e di questo siamo contentissimi. Inoltre, Villa Pottino e Opificia danno la possibilità a chiunque non ami la vita frenetica del centro città di frequentare una fiera di Natale in un posto più tranquillo. Villa Pottino è un luogo magico di suo - continua - e grazie alla sua particolarità, alla sua storia e alle straordinarie atmosfere che le sue sale posseggono, risulta essere perfetta per una fiera dedicata alla magia del Natale".