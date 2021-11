Opificia d'autunno, a Villa Pottino la fiera dedicata all'artigianato siciliano

Si svolgerà all’interno di Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo 28, sabato 20 e domenica 21 novembre, dalle 10 alle 20 (ingresso gratuito contingentato secondo le vigenti regole sanitarie) “Opificia d’autunno”, fiera dedicata all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage, organizzata dall’Associazione Artigianando.

Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche dipinte a mano, oggettistica sacra. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km0, grazie a uno spazio dedicato ai produttori, oppure pranzare all’interno della villa.

Opificia nasce nel 2019 da un’idea di Luca Tumminia, presidente di Artigianando e Coordinatore per la Regione Sicilia dell’U.N.O.E. (Unione Nazionale Organizzatori Eventi) che dichiara: "Il primo anno l’evento ha fatto registrare oltre le ottomila presenze e purtroppo, a causa della pandemia, non è stato possibile replicare l’anno successivo. Quest’anno, insieme ai proprietari della Villa, abbiamo fortemente voluto che l’evento si riorganizzasse. Opificia - continua - si inserisce nel progetto ben più ampio che Artigianando sta portando avanti da diversi anni e cioè quello di far conoscere a quanta più gente possibile i luoghi storici di questa città. Ho una certa predilezione per le dimore storiche e Villa Pottino è un vero gioiello della nostra città". Villa Pottino fu costruita nel 1915 su disegno dell’architetto Ernesto Armò e oggi rappresenta uno degli ultimi esempi del Liberty palermitano.