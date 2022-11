Lunapark per i piccoli, mercatino per i grandi: a piazzale Giotto torna la Fiera di Natale

Anche il PalaGiotto si prepara all'arrivo delle feste con "Natale in Fiera". Dal 29 ottobre fino all'8 gennaio sarà allestito lo spazio per ospitare gli stand che proporranno idee per la casa, oggettistica, hobbistica, prodotti dell’artigianato locale, insomma originali regali di Natale oltre a giochi e teatri ludico.

Sarà un modo per vivere la magica atmosfera natalizia e fare i propri acquisti in occasione delle festività. Con ingresso gratuito tutti i giorni dalle ore 16 alle 23 e il sabato dalle 16 alle 24, sarà possibile visitare la Fiera. Luci, addobbi e tante idee regalo in un’ampia area all’interno della quale è presente anche un grande lunapark con numerose attrazioni.