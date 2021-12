Natale in centro, per la prima volta in via Emerico Amari la fiera dedicata ai regali

Natale è ormai alle porte, le città si riempiono di luci colorate e alberi di natale e la gente inizia a organizzarsi per acquistare i primi regali, anche quelli più originali e particolari.

Per gli amanti dell’artigianato e del prodotto handmade, l’Associazione Artigianando, da oltre dieci anni impegnata nella promozione dell’artigianato, in collaborazione con l’Associazione Alab, coordinata dal Presidente Pietro Muratore, altra associazione che negli anni ha aperto centinaia di laboratori e promosso tantissimi progetti sul territorio palermitano, presenta la fiera natalizia “Natale in centro” che si svolgerà a Palermo, per la prima volta in via Emerico Amari, da venerdì 3 a giovedì 30 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 20, tranne venerdì e sabato il cui orario di chiusura sarà prolungato fino alla mezzanotte.

In una delle strade più centrali della città, interamente pedonale e attualmente inserita in un progetto di rinnovo attuato dal comune, accanto a uno dei simboli più importanti, il Teatro Politeama, la fiera sarà costituita da trenta casette di legno, ognuna ospitante un artigiano col proprio prodotto, addobbate a tema con il vischio e luci colorate in perfetto stile europeo.

Si potranno trovare presepi natalizi fatti a mano, manufatti di cucito creativo, ceramiche, cappelli e monili fatti a mano, sfere natalizie, oggetti in pelle e in cuoio e tanto altro. Diversi saranno anche gli spazi dedicati all’enogastronomia, ai dolciumi, alla cioccolata, al torrone e ad ogni altro tipo di dolci tipici siciliani come cannoli e cassate.

"Per l'associazione Artigianando - dichiara Luca Tumminia, Presidente dell’Associazione Artigianando e organizzatore dell’evento - è uno degli appuntamenti più importanti. Negli anni, dalla nostra costituzione come associazione, siamo riusciti a organizzare all'interno di palazzi nobiliari, ville e giardini, alcuni chiusi al pubblico da anni. Ma riuscire ad organizzare una fiera in una delle strade principali del centro di Palermo, per di più nel periodo più importante dell'anno, ci da la forza di andare avanti e continuare nel nostro intento, quello di valorizzare e dare il giusto spazio all'artigianato siciliano. Già nel 2019 - continua - siamo riusciti a portare una nostra fiera in via Cavour, in un periodo lontano dalla paura. Quest’anno, nei limiti del possibile, vorremmo regalare un po’ di quella spensieratezza. Inoltre - conclude - sono fiero di collaborare con un’altra importante associazione che si occupa di promuovere l’artigianato".