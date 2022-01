Mondo Sposi 2022, al PalaGiotto torna per due weekend la fiera dedicata al matrimonio

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Palermo “Mondo Sposi 2022”. La fiera dedicata interamente al settore del wedding, organizzata da Medifiere, sarà allestita, dal 14 al 16 gennaio e anche il weekend successivo, dal 21 al 23 gennaio, all’interno del PalaGiotto.

Con ingresso gratuito e muniti di green pass sarà possibile visitare la fiera e conoscere le ultime novità nel settore del wedding. Aziende specializzate offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna dell’eleganza e delle tendenze del momento.

“Mondo Sposi” 2022 sarà inaugurata venerdì 14 gennaio alle ore 18 alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Cettina Martorana e del presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco.

I futuri sposi troveranno all’interno della fiera tutto quello che occorre per il giorno più bello. Con consulenti ed esperti del settore, potranno essere guidati nelle scelte e nell’organizzazione del loro matrimonio. Il PalaGiotto per 2 weekend, sarà un grande salone espositivo dell'arredo, corredo e servizi per gli sposi: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto, agenzie di viaggio.

“Stiamo cercando di rilanciare un settore rimasto fermo per molto tempo - spiega Massimiliano Mazzara di Medifiere - . Abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza. Standisti e visitatori le rispetteranno scrupolosamente”. La Fiera sarà aperta dal 14 al 16 gennaio e dal 21 al 23 gennaio con i seguenti orari: venerdì dalle ore 16 alle 23; sabato dalle 16 alle 24; domenica dalle 16 alle 23. Ingresso gratuito con green pass obbligatorio.