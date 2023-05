A Palermo torna la fiera missionaria dello storico istituto Sant’Anna di via d'Ossuna

Torna a Palermo la tradizione della Fiera missionaria, che si svolgerà sabato 27 maggio allo storico istituto Sant’Anna, di via d’Ossuna/Brancato, dalle ore 9 alle 16. Dopo le restrizioni pandemiche, le suore “Figlie di Sant’Anna”, insieme ai piccoli studenti e ai loro genitori, riprenderanno un’usanza ultra decennale per Palermo. La raccolta fondi sarà destinata alle missioni estere, in particolare a quella del Tigray, in Etiopia.

Alla fiera, che si svolgerà nel bellissimo giardino dell’istituto Sant’Anna (a pochi passi da piazza Indipendenza) si potranno acquistare pregiati oggetti di artigianato del tessile, totalmente realizzati a mano, giocattoli, argenteria, piante. Si potranno inoltre gustare delizie dolci e salate della gastronomia sicula. Ci sarà inoltre la tradizionale pesca a premi. Il tutto sarà animato dalle Suore, dagli studenti e dai genitori.

“Nel tempo la fiera missionaria, dice suor Anna Degetto, preside dell’Istituto Sant’Anna, ha efficacemente contribuito, nei paesi poveri, alla costruzione di scuole, centri nutrizionali, ambulatori, scavare pozzi e offrire un reale contributo per innumerevoli necessità. Nella zona del Tigray, in Etiopia, martoriata da anni da guerra e povertà estrema, sono presenti le nostre suore Figlie di Sant’Anna, che si spendono senza riserve per aiutare la popolazione con ogni mezzo. Siamo certi che le nostre aspettative non saranno deluse. Aspettiamo alla fiera amici, alunni, genitori ma anche i nostri preziosi ex allievi e quanti desiderano condividere con noi un momento di gioia solidale.”