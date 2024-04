Musica alla Fiera del Mediterraneo, sul palco il concerto dei Sold Out

Stasera alle ore 21 sul palco della Fiera del Mediterraneo (di fronte il centrale padiglione 20) all’interno del concorso “Mediterraneo Cover Band Festival”, si esibiranno I Sold Out.

La band nasce a novembre con Sefora lo Presti alla voce e Sonia Barone al basso. Si rinnova a marzo con due nuovi componenti; Pippo Carnevale alla batteria e Giovanni Scarfò alla chitarra elettrica. Uniti da una forte empatia da subito musicalmente, i Sold Out spaziano da rivisitazioni di vecchi brani in chiave moderna alle hit del momento con l’intento di far ballare e cantare chi li segue, di divertirsi e far divertire.

Il concerto fa parte del calendario di eventi curato da Sasà Taibi, in occasione della 69°esima edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo 2024 e sarà trasmesso in diretta sulle frequenze radiofoniche e i canali televisivi di Rta.