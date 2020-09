Capaci, arriva la prima Fiera del libro: un fine settimana per ragazzi e famiglie

Il 4, 5 e 6 settembre a Capaci arriva la prima fiera del libro che si terrà in piazza Matrice col patrocinio dell’Erasmus plus e dell’Indire, con la collaborazione dell’associazione culturale “People help the people”.

La fiera del libro vuole essere un evento che avvicina le famiglie ai libri e alle attività culturali e ludico-ricreative legate allo scambio intelligente che avviene per simpatia o per passione. L’evento si configura come un’esperienza costruttiva, nella quale far confluire non solo presentazioni di libri, ma anche opportunità di riflessione sul reciproco approccio alla cultura, al desiderio o alla curiosità di conoscere che sono tipici dell’uomo, soprattutto nei ragazzi.

Per spaziare in questa occasione e concedere ampio respiro ai giovani e alle loro famiglie, nell’orientare ognuno il proprio percorso di conoscenza, è stata pensata anche la presenza di un’esposizione di fotografie e alcune opere pittoriche e perfino la presenza di un cantastorie, depositario di una tradizione folkloristica che oggi tende ad essere offuscata dal frenetico volo della tecnologia che, spesso, possono andare a discapito di quelle tradizioni insite nelle nostre identità regionali.

Le competizioni che animeranno i pomeriggi delle giornate in programma, hanno altresì lo scopo di favorire un scambio intelligente e stimolante per il fluire reciproco delle idee, alla luce del sano divertimento e del rispetto, punto di partenza di ogni buona prassi.