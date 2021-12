Tra degustazioni e spettacoli, al via la Fiera di Natale ad Altofonte

Domenica 19 dicembre ad Altofonte si svolgerà la 4 edizione della Fiera di Natale. Un evento ideato, già qualche anno fa, per promuovere le tante realtà produttive che abbiamo nel nostro territorio. La giornata evento di domani prevede degustazioni sia al mettino che al pomeriggio, itinerari tra le fontane, spettacoli di artisti di strada e spettacoli musicali per tutta la famiglia, in pieno stile natalizio. Un'occasione per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, del buon cibo avendo la possibilità di acquistare dei piccoli doni natalizi.