"A Natale puoi...": la fiera di beneficenza a Partanna Mondello

Il Movimento Cristiano Lavoratori, circolo di Partanna Mondello, e la signora Gambino Giuseppa organizzano una fiera di beneficenza sino al 15 Dicembre, tutti i giorni dalle ore 16,30 alle 19,30 escluso Domenica, per aiutare qualche famiglia disagiata per il Santo Natale nella sede del Movimento sita in via Partanna Mondello 171/A.

Saranno esposti oggetti natalizi realizzati dal riciclo della plastica raccolta presso famiglie aderenti all'iniziativa sociale. Da sempre questo Associazione ha dimostrato una sensibilità ai temi ecologici e la attuale iniziativa sollecita gli aderenti alla beneficenza utilizzando il concetto del riciclo.