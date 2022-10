Fibre di piombo guardando il mare, la mostra virtuale di Tiziana Viola Massa con le poesie di Giovanna Fileccia

In questi giorni, ospitata dalla piattaforma Artsteps, è visitabile “Fibre di piombo, guardando il mare”, mostra virtuale, curata da Margherita Musso (alias Marga Rina), che abbina le opere pittoriche di Tiziana Viola-Massa alle poesie di Giovanna Fileccia.

Dopo il sorprendente successo di “Fibre di piombo”, mostra bi-personale ospitata dallo Spazio Almareni di Palermo a marzo 2022, Margherita Musso con “Fibre di piombo, guardando il mare” ha deciso di sciogliere idealmente le fibre che, sin dall’inizio della pandemia, avevano legato Giovanna Fileccia e Tiziana Viola-Massa, per tesserle come le maglie di una rete da gettare in mare e in modo da pescare nuove emozioni e nuovi stimoli con l’augurio che possano percorrere nuove e tranquille rotte artistiche.

Così, aiutata, come per “Fibre di piombo”, dagli acquerelli e pastelli di Tiziana Viola-Massa e dai versi poetici di Giovanna Fileccia, la curatrice ha ancora una volta abbinato pittura e poesia parlando ai visitatori della mostra virtuale mediante gli elementi marini: le fibre originarie gialle, rosse e blu, simili a ruga, a crepe sui muri o a fessure tra cocci di ceramica, sono rispettivamente divenute Fibre d’oro e di sabbia, Fibre rosso corallo e Fibre di cielo e di mare.

12 opere pittoriche di Tiziana Viola-Massa, alcune delle quali recentissime, sono accostate a 12 componimenti di Giovanna Fileccia che guardano al mare, al cielo, al vento, a sole rendendo pensieri ed emozioni liberi di lasciare la terraferma e iniziare a navigare su una nave in mare aperto:

E grazie al Vento si allontanerà dal porto per proiettare, con l’inizio dell’autunno, Tiziana Viola-Massa e Giovanna Fileccia verso nuove avventure pittoriche e poetiche in attesa, forse, di rivedersi e riprendere un fertile dialogo, come quello che le ha viste eroine di “Fibre di piombo”.

Cliccando sui quadri e sulle poesie è possibile leggere la didascalia di ogni quadro e componimento. Ecco il link della mostra virtuale: https://www.artsteps.com/view/6312137bd6028beebb9ec4ca. Per maggiori informazioni sulle opere pittoriche e sulle poesie, inviare una e-mail a panormitania@gmail.com