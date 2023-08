Calici di Stelle allo Stand Florio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 10 agosto, a Palermo, grande esordio della cantina monrealese in occasione dell’evento clou dell’estate, promosso dal Movimento Turismo del Vino. Dalle ore 20.30, in programma una cena d’autore nello splendido Giardino di Donna Franca Florio con protagonisti vini pluripremiati e cibo gourmet, in un’atmosfera da “Belle Epoque”. Palermo, 28 Luglio 2023 – Un primo Calici di Stelle tutto da ricordare, da vivere in un luogo magico della Palermo sul mare: l’antico Stand Florio, lo storico edificio Liberty, costruito dalla famiglia Florio nel 1905, su progetto di Ernesto Basile. Giovedì 10 agosto, dalle ore 20.30 in poi, Feudo Disisa è pronta ad accogliere winelover ed enoturisti per una cena degustazione, tra i suggestivi profumi delle erbe aromatiche del “Giardino di Donna Franca”, con un focus su cinque prestigiose etichette che hanno fatto la storia dell’azienda monrealese. Una serata “a guardar le stelle”, tra nebulose e stelle binarie, all’insegna di un’esperienza immersiva che rapisce i sensi e solletica l’anima, in un viaggio eno-gastronomico costruito per valorizzare le espressioni enologiche più nobili di una delle aziende storiche della Doc di Monreale: dai vitigni autoctoni fino ai sicilianissimi internazionali che hanno trovato in Disisa arte e sapienza nel vigneto e in cantina.

“Creare e condividere la Bellezza, è l'eredità morale che i Florio ci hanno lasciato in dote - sottolinea Fabio Vajana, tra i fautori della rinascita dello Stand Florio - e questo piccolo gioiello Liberty ne è la dimostrazione più fulgida. Nella notte più magica dell'estate, vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza immersiva tra cultura e arte, in compagnia delle prestigiose etichette d’autore di Feudo Disisa”. In occasione della 26esima edizione di Calici di Stelle – promosso dal MTV italiano – lo Stand Florio si trasformerà dunque nello scenario “da sogno” che ospiterà i vini di Feudo Disisa, reinterpretati dallo stile culinario dello chef Gaetano La Mantia, in un menù a base di pesce, declinato sui sapori della “tavola siciliana”, tra tradizione e modernità. Il percorso eno-gastronomico comincerà con una deliziosa amuse bouche a base di tartare di tonno, arricchito dall’olio al mandarino di Feudo Disisa e scaccio siculo, in abbinamento al Renè 2016, il primo Metodo Classico di Feudo Disisa ispirato a Renato Di Lorenzo. Come entreés, filetto di sgombro marinato al “pane cunzato” per esaltare la piacevolezza gustativa del Lu Bancu Catarratto 2022.

A seguire, cannelloni ai ‘profumi di mare’ in abbinamento al Terra delle Fate 2020 e falsomagro di ricciola ai tenerumi su fondo bruno, accostato alla setosità e morbidezza del Grecu di Livanti 2021. Per concludere al meglio questa meravigliosa cena d’autore, lasciando un ricordo indelebile agli ospiti presenti, è previsto un ‘fine pasto’ accattivante e ricco di gusto: un semifreddo ai gelsi neri con biscottino di grani antichi siciliani in compagnia del celebre Krysos (annata 2019), vendemmia tardiva di Grillo, vino dolce di Feudo Disisa. A contorno della serata, previsto l’accompagnamento musicale del duo Sofia Ciringione e Nicolò Buffa, rispettivamente voce e chitarra, che spazierà dal jazz alla Bossa Nova, senza tralasciare gli intramontabili classici della musica italiana, per un’indimenticabile notte di San Lorenzo accarezzati dalla brezza marina. “Abbiamo scelto lo Stand Florio, capolavoro architettonico della città di Palermo, per celebrare il nostro primo Calici di Stelle, circondati da un’atmosfera da Belle Epoque – spiega Mario Di Lorenzo, alla guida di Feudo Disisa -. Legare il nostro impegno vitivinicolo a questo territorio è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione e cercheremo di trasmettere questi ‘sentiment’ anche agli ospiti presenti, giovedì 10 Agosto. Per info e prenotazioni: info@standflorio.it o contattare il numero 351 5702 022, anche da whatsapp. - Costo ticket Calici di Stelle: 60 euro Antonio Sunseri Gran Via Società & Comunicazione srl Mobile phone: +39 338 8176712- e-mail: sunseri@granviasc.it