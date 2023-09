It.a.cà, al via anche a Palermo la nuova edizione del festival sul turismo responsabile

IT.A.CÀ. è il festival nazionale sul turismo responsabile che, da Sud al Nord d’Italia, invita a un viaggio unico in tanti territori diversi, mettendo in rete comunità che con passione promuovono la libertà di migrare e il diritto di restare. Trasformando l’incoming in becoming per coniugare la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.

Giunto alla 15esima edizione, il festival si svolge quest’anno in 12 regioni italiane, per un totale di 22 tappe. Tra queste tappe, nel weekend 21-24 settembre, c’è la tappa palermitana del festival, organizzata dalle cooperative palermitane Palma Nana, Cotti in Fragranza, Libera Terra e Addiopizzo Travel.

Il tema di questa edizione è Tutta un’altra storia - Le comunità raccontano i territori. Un tema che pone l’accento sul particolare valore che può avere per il turista farsi raccontare i territori in cui si reca direttamente dalle comunità che ci vivono (e ci hanno vissuto).

Raccontare di persona una storia - la propria storia - e ascoltarla, porre domande e dare risposte guardandosi negli occhi, e infine stringersi la mano per salutarsi, può restituire il piacere della relazione umana “a tutto tondo” (cioè impegnando tutti i sensi) che stiamo dimenticando a causa della virtualizzazione dei rapporti, ridotti a connessioni e transazioni digitali.

Ed è così che IT.A.CÀ. con Tutta un’altra Storia sceglie di mettere al centro le comunità e le persone che le vivono, le animano e le costruiscono rispettando il fragile ecosistema dei territori. Quest'anno per Palermo sarà la quarta edizione di IT.A.CÀ. si avvarrà del patrocinio di Legacoop Sicilia e di A.I.T.R. Associazione Italiana Turismo Responsabile, e della collaborazione dell’Orto Botanico, di Addiopizzo, CoopCulture, Cooperativa Solidarietà, Sperone 167 e Al Fresco Giardino Bistrot.

"Dopo i temi del “Diritto di respirare” e di “Habitat - Abitare il Futuro”, nell’edizione 2023 affronteremo storie di cambiamento, di scelte, di lotte, di sguardi, di rivolte e resistenza. Storie di uomini e di donne, di giovani e di adulti che hanno scelto di scrivere una storia diversa - dice Fabrizio Giacalone di Palma Nana e coordinatore di IT.A.CA’ Palermo. Una Palermo che cambia e che si ritrova nel cambiamento dei propri vecchi e nuovi abitanti silenziosi, urlanti, che insieme ne raccontano tutta un’altra storia".

Le quattro organizzazioni che promuovono IT.A.CÀ. a Palermo, così come i partner coinvolti edizione dopo edizione, vedono nello storytelling uno strumento fondamentale nel creare valore in viaggio. "Il legame fra le storie e il viaggio è profondo - racconta Francesca Vannini di Addiopizzo Travel - Dare voce alle persone e alle loro storie, anche a quelle ancora da finire di scrivere, ci aiuta a rendere le esperienze di viaggio più autentiche, sganciate dagli stereotipi". Un evento aperto agli abitanti, ai viaggiatori, agli studenti per trasformate il detto “cu tu fa fari tanto un cancia nenti” in un “si può fare per cambiare tutto”.