Tappa a Partinico per il festival internazionale teatrale “La Nomad House”: al via sei giorni di spettacoli

Al via a Partinico il Festival internazionale teatrale La Nomad House, centro culturale itinerante che porta con sé lo spettacolo "Le Songe" ispirato alla commedia di William Shakespeare "Sogno di una notte di mezza estate", una mostra, una serie di conferenze e varie attività. Dal 6 all'11 giugno la Real cantina Borbonica farà da scenografia al progetto culturale europeo che coinvolge sei Paesi partner (Belgio, Germania, Grecia, Italia, Tunisia e Francia), coordinato dalla Compagnie Les Nouveaux Disparus, e a cui ha aderito Partinico Solidale.

Il Festival è un viaggio approfondito nella realtà della migrazione europea, un dialogo tra culture e una celebrazione della diversità ed è animato da un team di circa trenta persone (artisti, tecnici, personale amministrativo, ecc.) e da un convoglio lungo 200 metri che, dove si ferma, si trasforma in strutture per la conferenza, per la mostra ed in palcoscenico teatrale, ricreando in ogni tappa una piazza viva. Inoltre, man mano che il tour procede, i partecipanti dei laboratori svolti nei vari territori durante i mesi che hanno preceduto l’evento, saliranno sul palco per unirsi alla compagnia teatrale Les Nouveaux Disparus.

Tutte le attività sono gratuite. Lo spettacolo teatrale sarà rappresentato in ognuna delle sei giornate del festival. Per assistere però bisogna prenotare il proprio posto compilando il seguente form.

In occasione del Festival “La Nomad House” in piazza Parini sarà possibile vivere un clima di festa e conoscere i prodotti del territorio negli stands dislocati tra la piazza e il complesso monumentale della Real Cantina Borbonica. Sarà inoltre possibile visionare l’esposizione fotografica internazionale “BEYOND BORDERS” a cura della fotoreporter Selene Magnolia.