Festival teatrale Falcone e Borsellino a Capaci per celebrare il trentennale delle stragi

Trent’anni fa, il 23 maggio 1992, l’attentato di Capaci, neanche due mesi dopo, la strage di via D’Amelio. Da allora si è riscritta la Storia, ogni anno si sono alternate voci, presenze, testimonianze, contributi da mondi diversi uniti dal filo rosso del riconoscimento della memoria.

Nei giorni del trentennale, Capaci ricorda: e per il quinto anno consecutivo, consegna un ruolo importante di testimone al festival teatrale Falcone e Borsellino, organizzato dai Teatranti Instabili e diretto da Maria Ansaldi: la manifestazione si aprirà il 23 maggio alle 21,30 (ingresso libero su prenotazione) nell’atrio esterno dell'Istituto comprensivo Biagio Siciliano a Capaci, e durerà fino al 19 luglio tra spettacoli, arte e musica.

Sarà allestita la mostra "La donna" dell'Accademia di Belle Arti di Palermo che ha costruito un progetto che vede il festival come partner didattico. Gli allievi, guidati dal docente Giovanni D'Alessandro e dal rettore Umberto De Paola, creeranno uno spazio in cui il “bello riprende possesso della vita e la inonda per allontanare le ansie e le paure che gli ultimi due anni hanno instillato in tutti noi”.

Saranno presenti alla serata inaugurale, Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo; Stella Paci, referente nazionale ed ideatrice del Progetto Donna Uily; il sindaco di Capaci, Pietro Puccio con gli assessori in carica; Giuseppe Todaro, consigliere della Federazione italiana Antiracket; Matteo Pezzino, presidente Sos Imprese per la legalità, Raoul Russo, a capo della segreteria dell’Assessorato regionale al Turismo sport e spettacolo.

“La donna può fare la differenza nella lotta alla mafia, per questo le dedichiamo questa edizione - spiega la direttrice artistica Maria Ansaldi, che affiancherà la giornalista Giada Lo Porto nella conduzione della prima serata -. Alla donna viene da sempre riconosciuta la capacità educativa della prole, persino nella gerarchia mafiosa le è sempre affidato il compito di educare al "rispetto" e alla "lealtà alla famiglia". Per ogni donna che avrà il coraggio di andare contro questo sistema, si conterà una possibilità in più di avviare la rivoluzione”.

La sera del 23 maggio sul palco saliranno (tra gli altri) il regista e sceneggiatore Paolo Licata, l'attrice Egle Mazzamuto, gli artisti della scuola di cinema Panormus Officina Artistica. In scena le artiste della compagnia organizzatrice de I Teatranti Instabili, Maria Ansaldi, Maria Pia Greco e Francesca Ansaldi, che interpreteranno un testo scritto per loro da Cinzia Caminiti Nicotra; e i piccoli dei Teatranti Instabili Junior, su un testo della stessa Maria Ansaldi. Il cartellone si srotolerà per altri due mesi e vedranno in scena le romane Compagnia del delfino e S.P.Q.M., Armonia Teatro di Cefalù, Gli amici del teatro di Vittoria (RG), e i fiorentini di Futura Teatro, oltre ai comici della Yellow School di Luca De Paoli, Chris Clun, Simone Riccobono e Alessandro Amato. Sostengono il festival Manto Shipping e Consulting srl guidate da Danilo Manto e Merceria Di Onofrio.