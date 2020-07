Ripar-Tänze, il ballo come ripartenza: la danza firmata Teatro Massimo sul palco del Verdura

Una grande serata di danza al Teatro di Verdura per il Festival “Sotto una nuova luce”. Al debutto Davide Bombana, nuovo direttore del Corpo di Ballo del Teatro Massimo.

Domenica 2 agosto alle 21.15 al Teatro di Verdura il Teatro Massimo di Palermo presenta una serata di danza curata da Davide Bombana, il nuovo direttore del Corpo di ballo, che debutta così nel suo nuovo ruolo. In programma uno spettacolo dal titolo emblematico, Ripar-Tänze, che gioca sulla parola danze (Tänze) in tedesco e la necessità della ripartenza, di trasformare le limitazioni in spunti per nuove idee.

La prima parte dello spettacolo vede una sfilata di passi a due dal grande repertorio classico/contemporaneo, dello stesso Bombana ma anche di Kenneth MacMillan, Mauro Bigonzetti e Heinz Spoerli, affidati ai ballerini del Corpo di ballo del Teatro Massimo e ai primi ballerini ospiti del Teatro alla Scala, Martina Arduino, Marco Agostino, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, due coppie anche nella vita e quindi non soggette alle limitazioni del distanziamento. Si inizia con la scena del balcone da Romeo e Giulietta con la musica di Sergej Prokofiev e la coreografia del 1965 di Kenneth MacMillan, interpretata da Martina Arduino e Marco Agostino.

A seguire un passo a due maschile, Cantus su musica di Arvo Pärt (In memory of Benjamin Britten) e coreografia di Davide Bombana che sarà eseguita da Alessandro Cascioli ed Emilio Barone del Corpo di ballo del Teatro Massimo. La terza coppia di danzatori a entrare in scena sarà quella composta da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko con il Pas de deux dal balletto in due atti Caravaggio di Mauro Bigonzetti, omaggio al grande pittore, ai suoi intrecci di corpi e di luci, su musica di Claudio Monteverdi e Bruno Moretti. Infine di nuovo Martina Arduino e Marco Agostino con il quarto pas de deux che conclude la prima parte della serata, in scena per la coreografia di Heinz Spoerli, la Variazione n. 25 dal balletto Goldberg Variations sulle note di Johann Sebastian Bach.

La seconda parte della serata vedrà invece la prima rappresentazione assoluta della creazione commissionata dal Teatro Massimo a Davide Bombana che si intitola appunto Ripar-Tänze. La coreografia è stata pensata tenendo conto delle limitazioni legate al distanziamento sociale e il sottotitolo è infatti “Grossa Fuga ai tempi del Covid19”, con allusione alla Grosse Fuge op.133 di Beethoven che accompagnerà i movimenti dei danzatori: Simona Filippone, Giada Scimemi, Valentina Zaja, Daniele Chiodo, Fabio Correnti, Benedetto Oliva. Tra la prima parte (sulle note della Cavatina dall’op. 130, il quartetto che in origine si doveva concludere appunto con la Grosse Fuge) e la seconda di questa “ripartenza”, Marco Pierin, danzatore di grandissimo talento e oggi Maître de ballet che ha affiancato tutta la produzione, reciterà i versi della Pantera di Rainer Maria Rilke, che ha ispirato Bombana durante il periodo di lockdown, osservando nei video postati in rete l’inquietudine dei danzatori segregati in casa.

“I versi di questa meravigliosa poesia di Rainer Maria Rilke La Pantera affioravano nella mia mente ogni volta che, nel periodo di lockdown, guardavo in rete i danzatori che facevano esercitazioni e trainings segregati nelle loro case, e mi ricordavano appunto felini in cattività - afferma Davide Bombana - ho immaginato così per la mia nuova creazione "Ripar-Tanze", un piccolo gruppo di creature solitarie che, come risvegliandosi da un letargo, sono accomunate e rese simili dalla disperata ricerca e bisogno dell'altro ma allo stesso tempo non arrivano, seppur desiderandolo fortemente, ad instaurare un rapporto o punto di contatto rendendo così, la loro, una danza furiosa di solitudine”. Durata 70 minuti circa. In diretta streaming sulla WebTV del Teatro Massimo.

Biglietti: da 25 a 5 euro. Prevendite al botteghino del Teatro Massimo e on-line su www.ticketone.it. È richiesto l’uso della mascherina all’ingresso del Teatro di Verdura e il pubblico siederà in poltrone distanziate.

Davide Bombana. Milanese, ha studiato alla scuola di Ballo del Teatro alla Scala. Nel 1977 ha debuttato nella parte principale nell'Uccello di fuoco di Béjart con la compagnia del Teatro alla Scala, dove è promosso solista e in seguito primo ballerino. Ha danzato tutti i ruoli principali del repertorio classico e neoclassico. Nome di spicco della danza internazionale, è stato primo ballerino anche del Pennsylvania Ballet di Philadelphia, dello Scottish Ballet di Glasgow, del London Festival Ballet di Londra. Dal 1986 al 1991 lavora con il Bayerische Staatsballett come primo ballerino. Dal 1991 al 1998 nello stesso teatro comincia la sua attività di maître de ballet e coreografo, collaborando poi anche con l’Opera di Parigi, il National Ballet of Canada di Toronto, il New York Choreographic Institute di New York, il Queensland Ballet di Brisbane, il Maggio Danza di Firenze. Dal 1993 al 1998 a Monaco crea per il Bayerische Staatsballett diversi balletti astratti e narrativi che vincono premi prestigiosi di danza come “Bayerischer Theaterpreis” a Monaco di Baviera e il “Benois de la danse” a Mosca. Nel 1998 è nominato direttore della compagnia fiorentina "Maggio Danza" dove ricrea diversi dei suoi lavori e crea in prima mondiale, per il 62° Maggio Musicale Fiorentino, Teorema tratto dal libro di Pasolini. Ha curato anche la coreografia per il video clip “Ad ogni costo” di Vasco Rossi, interpretato dalla prima ballerina dell’Opera di Parigi Eleonora Abbagnato e le coreografie delle parti danzate del Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker nel 2012, 2015 e 2018. Con la sua interpretazione di Romeo e Giulietta di Prokofiev ha vinto il premio “Danza&Danza” come miglior produzione italiana 2015.