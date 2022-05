Festival Presente Futuro, al Teatro Libero l'edizione dedicata ai talenti under 35

Dal 25 al 28 maggio la sedicesima edizione del Festival Presente Futuro, edizione 2022, dedicata alla creazione emergente a prevalenza under35.

Ritorna così nel suo periodo d’origine di fine maggio, il festival del Libero dedicato alla scena contemporanea; un festival che si pone come luogo di incontro e di confronto ai bordi dei linguaggi performativi, che guarda alla creazione intergenerazionale e che promuove le sinergie internazionali e le residenze come strumento di creazione, di confronto e di rapporto con le comunità.

Undici le creazioni in concorso, con in palio diversi premi in denaro, residenze e giornate di programmazione tra Italia, Grecia e Svizzera. Due progetti fuori concorso: Dal sottosuolo / Underground, progetto performativo frutto della collaborazione del Teatro Libero con la compagnia Il Mulino di Amleto, diretta da Marco Lorenzi, e “In.Contrastabile”, progetto di danza contemporanea, vincitore nel settembre scorso dell’ultima edizione del festival, reduce da una settimana di residenza al Libero; creazione di e con Jessica De Masi, prodotta dal Centro di produzione della danza Twain del Lazio.

Un progetto di connessioni e confronti molto ambizioso che nel corso degli anni ha sviluppato una vocazione all’internazionalizzazione dei progetti e delle creazioni e ha sostenuto diverse attività di produzione e mobilità internazionale per artisti a prevalenza under35. Il Festival di quest’anno spazia dal circo contemporaneo alla danza, dalla performance partecipativa, alla nuova drammaturgia, proponendo compagnia provenienti da Francia e da diverse regioni italiane.

Le partnership del festival si confermano con il Teatro San Materno di Ascona, che sosterrà la residenza di un progetto di Danza, con il Festival Between the Sea di Atene per la residenza a Monenvasia, con l’Associazione Settimo Cielo e il dipartimento Saras dell’Università La Sapienza di Roma 1 per un progetto di residenza da realizzare presso il Teatro Comunale di Arsoli; inoltre, il primo premio, Presente Futuro, che prevede un gettone di 1.500€ più una settimana di residenza al Libero e l’inserimento del progetto nella prossima programmazione. I Cobas, in qualità di attenti spettatori, premieranno un progetto che abbia tematiche di carattere sociale con un gettone di cinquecento euro. È necessario prenotare, sono previsti carnet per vedere tutti gli spettacoli del festival con una promozione a 25,00€, oppure la singola serata degli eventi in competizione a 10,00€; Underground biglietto unico 5,00€.