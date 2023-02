Carmelo Caccamo in scena al Golden lo spettacolo "E' colpa mia se piaccio alle donne"

Amato dal grande pubblico per il personaggio della Signora Santina - volto noto della tv regionale - l'attore catanese Carmelo Caccamo arriva al Teatro Golden di Palermo protagonista di una commedia divertente di cui firma anche la regia: “E' colpa mia se piaccio alle donne” che sarà messo in scena domenica 12 febbraio alle ore 18 nell'ambito del Festival di teatro popolare di Palermo organizzato dall'Associazione Gags.

Gelosie, tradimenti ed equivoci sono il sale di questa commedia in due atti, scritta da Salvatore Sottile, che vedrà in scena al fianco di Carmelo Caccamo, Anna Di Maio, Giancarlo Kory, Ilenia Liardo, Massimo Carbonaro, Nadia Ragonese, Enzo Seminara e Daniele Platania.

Due coppie di amici, invitate a cena da un comune amico medico, si ritrovano a vivere inaspettata-mente “il triangolo”. Tra battute esilaranti e immancabili colpi di scena, lo spettacolo dal ritmo incalzante e vivace affronta il tema dell'amore di coppia in tutte le sue sfaccettature, corna incluse.

«L’amore nella vita di coppia non può appassire come le rose, ma va sempre custodito - dice Carmelo Caccamo -. La vita di coppia non è garanzia di felicità ma vale sempre la pena vivere fino in fondo la propria relazione, poiché niente rende più felici che amare ed essere amati». Impossibile non farsi trascinare dalla dirompente simpatia e dall'inarrestabile energia di Carmelo Caccamo e della sua compagnia, protagonista di uno spettacolo spumeggiante e divertente, che tra una risata e l'altra offre degli spunti di riflessione sul difficile tema dell'amore e sui rapporti di lunga durata.

Il Festival di teatro popolare di Palermo prosegue domenica 19 marzo con“Caro papà” di Gilberto Idonea; e domenica 7 maggio con“Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta. Biglietti: poltronissima € 20, poltrona € 15. Il botteghino del teatro è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 19.30.