A Finale di Pollina la seconda edizione del Festival della pizza

Buone notizie per gli amanti della buona pizza e dell'atmosfera festosa: dal 5 al 8 settembre a Finale di Pollina si terrà la seconda edizione del Festival della Pizza. La città si trasformerà nel paradiso dei sapori italiani con la presenza di 15 stand pizza pronti a deliziare i palati più esigenti.

Ma il Festival della Pizza non è solo gusto, è anche divertimento. Tutte le sere, a partire dal pomeriggio, il palco si accenderà con spettacoli live che faranno ballare e ridere i visitatori fino a tarda notte. In programma concerti, spettacoli comici e Dj set: c'è spazio per tutti i gusti e per tutte le età. Insomma, saranno quattro giorni indimenticabili all'insegna della pizza, della convivialità e del divertimento.

L'evento è organizzato dalla ditta Cassatoro Giuliano e C Snc e dal Comune di Pollina