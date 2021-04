"Petralia chiAma", tutto pronto per la nuova edizione del festival che chiama in causa tutti

Dall’intesa tra il Comune di Petralia Sottana e l’Associazione ChiAma Officine Culturali prende il via “Petralia chiAma”, il Festival che chiama in causa tutti. Dona, non importa quanto, ma dona per contribuire a riaprire l'anfiteatro della pineta di Petralia Sottana facendone il palcoscenico di grandi spettacoli.

"Una possibilità, un sogno, un'inversione di rotta. Tutto questo è Petralia chiAma Il festival. Un regalo per la comunità petralese e per la Sicilia tutta. Vogliamo partire con l'edizione numero zero di una vera festa per il paese delle Madonie Bandiera Arancione del Touring Club e sede del Geoparco Mondiale dell'Unesco per le Madonie. Vogliamo riaprire l'anfiteatro della Pineta. saranno cinque giorni di spettacoli, libri, reading, grandi ospiti. Avremo uno spettacolo di Emma Dante, uno di Davide Enia, uno di Gianfranco Perriera. Avremo il nostro e vostro Teatro della Rabba. Avremo, per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, delle letture della Divina Commedia, ma in siciliano, in una splendida traduzione fatta a metà dal secolo scorso da Giovanni Girgenti che esalta la musicalità della nostra lingua. Per riuscire abbiamo bisogno dello sforzo di tutti. Bastano pochi euro, ma occorre che li doniate tutti quanti. Per riaprire l'anfiteatro, per restituirgli il suo ruolo fondamentale, per riaffermare Petralia come punto di riferimento culturale delle Madonie, un luogo incantato dove si vive bene e dove le vacanze siano occasione per riscoprire il piacere di camminare, leggere, stare insieme, riunendoci a sera nel luogo che più di ogni altro, identifica una comunità sana: il teatro. Se riusciremo dipende anche da te" è il testo della nota stampa.