PetraliaChiAma, all'anfiteatro della pineta lo spettacolo di Giacco Pojero e Nino Vetri

Giornate molto difficili per Petralia Sottana colpita dagli incendi: e il primo concerto di PetraliaChiAma, con protagonisti Angelo Daddelli & Picciotti, è stato giocoforza rimandato. Oggi si spera che “Minotauri”, il reading-concerto nel labirinto di Giuliano Scarpinato sulle note di Celeste Gugliandolo, possa regolarmente andare in scena alle 21 all'anfiteatro nella Pineta.

Il programma del festival creato da Chiara Dino, Anna Pierantoni e Marta Fierro, continua il 12 agosto alle 18.30 a Palazzo Pucci con l'incontro collettivo “Vivere e lavorare nel borgo”, in collaborazione con South Working. Intervengono Mario Mirabile, Flavia Amoroso, Mariele Macaluso, Leonardo Ruvituso, Angelo Merlino, presidente dell’Ente Parco Madonie, e Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori che a fine agosto inserisce Petralia Sottana tra i Borghi dei Tesori, il festival che aprirà 300 luoghi e proporrà almeno cento tra esperienze e passeggiate in 58 borghi di tutta la Sicilia.

Alle 21 all'anfiteatro nella Pineta arrivano Giacco Pojero & Nino Vetri: ironia, note dissacratorie, leggerezza per un loro spettacolo cult, quel “Dalla scatola sono uscite due bolle” che racconta la storia di un emarginato demodé, incompreso ma non per questo meno surreale, su un testo ispirato agli scritti dello scrittore delle Avanguardie Russe, Daniil Charms.

Il programma

Roberto Burgio è cresciuto alla scuola di Michele Perriera, e ne ha ereditato una tranquilla fermezza di chi ha letto e recitato tanto: a Petralia Sottana venerdì 13 vestirà i panni di un Tiresia contemporaneo e un po’ dandy per “Non riconosco allo specchio”, testo e regia di Gianfranco Perriera. Il programma teatrale chiuderà sabato 14 agosto con un altro spettacolo cult, che il pubblico ama già moltissimo: “Maggio ‘43”, la guerra, i bombardamenti, le miserie e le storie, raccolte e cucite insieme da Davide Enia. Sul fronte degli incontri e dei dibattiti, Palazzo Pucci riaprirà venerdì 13 agosto alle 18.30 con la presentazione del volume del direttore dell'Orto Botanico, Rosario Schicchi, “Verdure spontanee per l'alimentazione e la salute”, da cui partirà una discussione allargata su Flora e fauna delle Madonie, con professori universitari, botanici e agronomi Attilio Carapezza, Paolo Inglese, Cassandra Funsten, Manlio Speciale. Sabato 14 agosto si chiude sul filo del sorriso: al bar Duomo una nobile signora che qui è di casa come Renata Zanca Pucci si unirà a Nino Vetri e Marco Carapezza per raccontare (alle 18,30 in piazza Duomo) “Che nicche e nacche” i modi di ridere delle Madonie.

Previsto un biglietto simbolico di 3 euro per ciascun appuntamento all'anfiteatro. Vendita online (clicca qui). Sul posto invece i tagliandi saranno disponibili al centro Liveticket in via Palermo 100 a Petralia, e a Castellana Sicula, oppure mezz'ora prima dello spettacolo direttamente all'anfiteatro.

