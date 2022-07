Nella chiesa di Casa Professa il primo appuntamento col Festival di musica barocca

Un omaggio al mito di Antonio Vivaldi, attraverso la sua composizione più popolare. La Chiesa Del Gesù di Casa Professa ospita sabato 9 luglio alle 21, in piazza Casa Professa, a pochi metri dal mercato di Ballarò a Palermo, il primo appuntamento con il Festival di musica Barocca.

In scena “le quattro stagioni”. A suonare: il primo violino del teatro alla Scala di Milano Laura Marzadori, con l’orchestra Arturo Toscanini diretta da Giovan Battista D’Asta. L’ingresso è gratuito. La Chiesa del Gesù e il museo di Casa professa sono aperti tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30. Il biglietto per la chiesa costa 2 euro e per il museo 5.