Al via la nuova edizione del festival di Musica antica di Gratteri: gli eventi in piazza

La XVI esima edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri, organizzato dall’associazione MusicaMente di Palermo grazie al contributo del Comune di Gratteri, si aprirà il 30 agosto, alle 21, in piazza Monumento, con il concerto dell’ensemble con l’ensemble Orfeo Futuro, con un concerto dal titolo “Sonate, arie e altre bizzarrie”, ispirato alle musiche delle feste da ballo nel periodo compreso tra il ‘600 ed il ‘700. Compongono l’ensemble musicisti provenienti da diverse città italiane: Carmela Osato (soprano), Raffaele Tiseo (violino barocco), Federico Maria Valerio (violino barocco), Gioacchino De Padova (viola da gamba), Ugo Di Giovanni (arciliuto), Pierfrancesco Borrelli (clavicembalo).

L’ensemble Orfeo Futuro è un ensemble a geometria variabile, dal quartetto all'orchestra, con soli e coro. A partire dal 2010 ha riunito musicisti italiani e latinoamericani specialisti nelle prassi esecutive su strumenti storici. Lavora su progetti inediti e di largo respiro, a volte anche incrociando repertori antichi e musica nuova. I repertori noti e meno noti della musica europea dei secoli XVI-XVIII sono proposti secondo un atteggiamento esecutivo tanto rigoroso quanto ispirato alla continua ricerca delle innumerevoli connessioni di stile.

Campi prediletti sono quelli della Scuola Napoletana e quelli del grande repertorio europeo da essa ispirato. Dal 2010 ad oggi ha realizzato centinaia di concerti e numerosi cd, anche in collaborazione con altri artisti e gruppi. Il debutto discografico, nel 2010, fu una grande produzione di soli, coro e orchestra, che affiancò il Magnificat di Bach ad opere sacre inedite di Fago e Cafaro e ad un'opera nuova in stile di A. Ciccolini.

Tra gli ultimi lavori discografici ci sono quelli con musiche di Monteverdi in collaborazione con l'ensemble vocale Spirito di Lione (Biennale Musica di Venezia 2019) e i tre cd con opere per 1 o 2 violini e basso di B. Bernardi, P. Marchitelli e G. A. Guido. Di prossima pubblicazione un CD su inediti di Jommelli per 2 violini e basso. Orfeo Futuro si avvale della direzione musicale di Pierfrancesco Borrelli, Gioacchino De Padova e Giovanni Rota; la direzione artistica è affidata a Gianvincenzo Cresta.